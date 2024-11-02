Зеленський звинуватив партнерів у тому, що вони "спостерігають, а не діють"

У зверненні Президент вказав на втрачену можливість превентивно вдарити по військах з КНДР.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні, текст якого оприлюднений на сайті офіційного інтернет-представництва глави держави, розкритикував демократичні країни за пасивну позицію щодо загрози з боку Північної Кореї.

За його словами, "світ просто спостерігає", коли КНДР випробовує балістичну ядерну ракету, робить якіснішу артилерію та вчиться сучасної війни. Українцям доведеться захищатися від тисяч солдатів, які вже перебувають неподалік кордону, "а світ знову буде спостерігати".

Зеленський також дорікнув Америці, Британії та Німеччини, що "замість такої необхідної далекобійності", яка б дозволила ударити превентивно по майданчиках, де накопичуються солдати з КНДР, партнери "просто чекають, поки ще й північнокорейські військові завдаватимуть ударів по українцях".

"Треба діяти. Треба, щоб слова про неприпустимість ескалації та розширення війни збігалися з діями", - підсумував Президент, звертаючись до партнерів.