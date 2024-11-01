Уряд надав Командувачу Сил ТрО додаткові повноваження щодо утворення та ліквідації ДФТГ

Після того, як підрозділ ДФТГ розформовано, контракти з добровольцями автоматично припиняються.

Військовослужбовці ДФТГ в мобільних бригадах ППО на Київщині

Кабмін ухвалив рішення, яким Командувачу Сил ТрО надані додаткові повноваження щодо утворення та ліквідації добровольчими формуваннями територіальних громад (ДФТГ).

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Таким чином Командувач Сил ТрО може прийняти рішення про розформування ДФТГ у разі невиконання або неналежного виконання ним завдань тероборони.

Підставою для такого рішення є рапорт чи повідомлення посадової особи ЗСУ або заява командира формування.

Водночас командир ДФТГ може подати заяву про розформування лише в разі неможливості забезпечити проведення правоможних зборів формування.

Після того, як підрозділ ДФТГ розформовано, контракти з добровольцями автоматично припиняються. Крім того, їхні посвідчення передаються до органу місцевого самоврядування для подальшого знищення.