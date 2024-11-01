Заброньованих — на аудит
Заброньованих — на аудит
Довга рука для України
Довга рука для України
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
Президент Аргентини звільнив очільницю МЗС за голосування в ООН
Президент Аргентини звільнив очільницю МЗС за голосування в ООН
«Ми про реформу чи про зміну вивіски?» — Віктор Ляшко про зміни в МСЕК
«Ми про реформу чи про зміну вивіски?» — Віктор Ляшко про зміни в МСЕК
Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
Одеський лист до ЮНЕСКО: «зрада» чи «турбота про місто»
Одеський лист до ЮНЕСКО: «зрада» чи «турбота про місто»
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
ГоловнаСуспільствоВійна

Уряд надав Командувачу Сил ТрО додаткові повноваження щодо утворення та ліквідації ДФТГ

Після того, як підрозділ ДФТГ розформовано, контракти з добровольцями автоматично припиняються.

Уряд надав Командувачу Сил ТрО додаткові повноваження щодо утворення та ліквідації ДФТГ
Військовослужбовці ДФТГ в мобільних бригадах ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Кабмін ухвалив рішення, яким Командувачу Сил ТрО надані додаткові повноваження щодо утворення та ліквідації добровольчими формуваннями територіальних громад (ДФТГ).

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Таким чином Командувач Сил ТрО може прийняти рішення про розформування ДФТГ у разі невиконання або неналежного виконання ним завдань тероборони. 

Підставою для такого рішення є рапорт чи повідомлення посадової особи ЗСУ або заява командира формування.

Підписуйтесь на наш Google News

Водночас командир ДФТГ може подати заяву про розформування лише в разі неможливості забезпечити проведення правоможних зборів формування.

Після того, як підрозділ ДФТГ розформовано, контракти з добровольцями автоматично припиняються. Крім того, їхні посвідчення передаються до органу місцевого самоврядування для подальшого знищення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies