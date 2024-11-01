Окупаційні війська атакували два райони Дніпропетровщини

В обох районах минулось без загиблих і постраждалих.

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Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області 11 листопада 2024 року

Сьогодні, 1 листопада, російські окупанти завдали ударів по двом районам Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, на Нікопольщині росіяни били по райцентру, Мирівській, Покровській та Марганецькій громадам.

“Агресор застосовував дрони-камікадзе, РСЗВ “Град” і важку артилерію. Пошкоджені приватний будинок, господарська споруда та лінія електропередач”, - уточнив Лисак.

Крім того, по Зеленодольській громаді Криворізького району окупанти вдарили безпілотником.

В обох районах минулось без загиблих і постраждалих.