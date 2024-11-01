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Окупаційні війська атакували два райони Дніпропетровщини

В обох районах минулось без загиблих і постраждалих.

Окупаційні війська атакували два райони Дніпропетровщини
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області 11 листопада 2024 року
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 1 листопада, російські окупанти завдали ударів по двом районам Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, на Нікопольщині росіяни били по райцентру, Мирівській, Покровській та Марганецькій громадам. 

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“Агресор застосовував дрони-камікадзе, РСЗВ “Град” і важку артилерію. Пошкоджені приватний будинок, господарська споруда та лінія електропередач”, - уточнив Лисак. 

Крім того, по Зеленодольській громаді Криворізького району окупанти вдарили безпілотником. 

В обох районах минулось без загиблих і постраждалих.

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