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Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині, поранені троє дітей (доповнено)

16-річна дівчинка у важкому стані. Загинула 40-річна жінка. 

Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині, поранені троє дітей (доповнено)
Наслідки обстрілу Херсонщини
Фото: Херсонська ОВА

Сьогодні, 2 листопада, близько дев’ятої години ранку російська армія вдарила з артилерії по Зеленівці. Поранені троє дітей та жінка. Ще одна жінка загинула. 

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

"Стало відомо про загиблу та ще трьох постраждалих через ворожий удар по Зеленівці. Рятувальники деблокували з під-завалів тіло загиблої 40-річної жінки. Вона дістала травми, несумісні з життям. Щирі співчуття родичам вбитої", – написав він. 

Внаслідок обстрілу поранення дістали троє дітей. Спочатку йшлося про 16-річну дівчину, яка отримала важкі травми. В неї - політравма. Дівчинку у важкому стані шпиталізували до лікарні. Медики надають їй всю необхідну допомогу. 

Згодом Прокудін уточнив, що також постраждали 10-річний хлопчик та 11-річна дівчинка. В них діагностували вибухові травми, уламкові поранення та перелом. Їх шпиталізували до лікарні. 

Також постраждала 67-річна жінка. В неї - вибухова та черепно-мозкова травми, а також перелом гомілки.

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