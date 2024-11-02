Указ президента: День ракетних військ і артилерії тепер відзначитимуть 4 грудня

День ракетних військ і артилерії відтепер відзначитимуть 4 грудня замість 3 литопада.
Про це повідомив Генштаб та йдеться в указі президента.
"Ушановуючи мужність та героїзм воїнів ракетних військ і артилерії, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій постановляю Установити в Україні День ракетних військ і артилерії, який відзначати щороку 4 грудня", – йдеться в президентському документі.
Також там зазначено, що попередній документ від 1997 року про відзначення цього свята втратив чинність.
Указ набирає чинності з дня його опублікування. Зеленський його підписав 2 листопада.
У Генштабі пояснили, що День ракетних військ і артилерії тепер відзначатимуть у День вшанування святої Варвари. З такою ініціативою виступило командування ракетних військ і артилерії, адже попередня дата, 3 листопада, була пов'язана з подіями Другої світової війни та мала радянське коріння.
"Започаткування святкування 4 грудня, у День Святої Варвари, сьогодні відповідає духу і суті героїчних воїнів ракетних військ і артилерії, які захищають нашу свободу і Незалежність у боротьбі проти російських окупантів", – наголосили у Генштабі.
- У європейській традиції покровителькою артилеристів вважається свята Варвара – одна з найшанованіших святих в українській християнській культурі. У її життєписі є подія, пов'язана з блискавкою та громом, що символізують потужну руйнівну силу артилерійських гармат.
- Згідно з переказом, Варвара була дочкою багатого язичника Діоскора. Коли вона прийняла християнство, батько розгнівався і власноруч стратив її. Але відразу після цього загримів грім, вдарила блискавка, і Діоскор загинув на місці. Відтоді блискавка і грім стали символом покровительства святої Варвари над усіма, хто має справу з вибухами та потужною зброєю. Тому в середньовіччі артилеристи стали вважати її своєю заступницею.
- В Україні свята Варвара вшановується з давніх-давен. За переказом, у 1108 році її мощі привезла на українські землі дружина київського князя Святополка – дочка візантійського імператора, також Варвара.
- Також практика вшанування святої Варвари як покровительки артилеристів є у збройних силах різних країн, зокрема Іспанії, Франції, Польщі та США.