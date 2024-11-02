Указ президента: День ракетних військ і артилерії тепер відзначитимуть 4 грудня

День ракетних військ і артилерії відтепер відзначитимуть 4 грудня замість 3 литопада.

Про це повідомив Генштаб та йдеться в указі президента.

"Ушановуючи мужність та героїзм воїнів ракетних військ і артилерії, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій постановляю Установити в Україні День ракетних військ і артилерії, який відзначати щороку 4 грудня", – йдеться в президентському документі.

Також там зазначено, що попередній документ від 1997 року про відзначення цього свята втратив чинність.

Указ набирає чинності з дня його опублікування. Зеленський його підписав 2 листопада.

У Генштабі пояснили, що День ракетних військ і артилерії тепер відзначатимуть у День вшанування святої Варвари. З такою ініціативою виступило командування ракетних військ і артилерії, адже попередня дата, 3 листопада, була пов'язана з подіями Другої світової війни та мала радянське коріння.

"Започаткування святкування 4 грудня, у День Святої Варвари, сьогодні відповідає духу і суті героїчних воїнів ракетних військ і артилерії, які захищають нашу свободу і Незалежність у боротьбі проти російських окупантів", – наголосили у Генштабі.