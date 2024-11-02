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У чотирьох районах Київщини ППО збила ворожі цілі

Через російську атаку постраждала 82-річна жінка. 

У чотирьох районах Київщини ППО збила ворожі цілі
Наслідки російської атаки, фото ілюстративне
Фото: Поліція Київської області в Facebook

Під час повітряної тривоги, яка тривала 8 годин, у чотирьох районах Київської області ППО збивала ворожі цілі. Унаслідок атаки є постраждала – 82-річна жінка, яка отримала уламкове поранення через падіння частин БПЛА. Жінка з ранами голови та гіпертонічним кризом доправлена до лікарні. Стан задовільний. 

Про це повідомили у Київській ОВА. 

"Атака дронами на Київщину триває вже понад 8 годин. В області працюють сили ППО. Є збиті цілі", – йдеться у повідомленні. 

Станом на 12:00 в чотирьох районах області пошкоджено 8 приватних будинків, квартира в багатоповерховому будинку, дві господарчі споруди. Пошкодження незначні – вибиті вікна, двері, пошкоджені фасади та дахи. 

Крім того, зазнали пошкодження лінії електропередач. Наразі без світла залишилися 1860 абонентів в одному з населених пунктів області. 

Також внаслідок падіння уламків збитих цілей в приватному господарстві згорів комбайн.Оперативні служби продовжують фіксацію наслідків ворожої атаки.

  • Унаслідок атаки дронів збройних сил РФ по Києву зафіксували падіння уламків у шести районах столиці: Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському. Є постраждалі, зокрема і правоохоронець. 
  • Оборонці неба збили 39 ворожих ударних безпілотників. Всього росіяни запустили 71 ударний дрон та керовану авіаракету.
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