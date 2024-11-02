У чотирьох районах Київщини ППО збила ворожі цілі

Під час повітряної тривоги, яка тривала 8 годин, у чотирьох районах Київської області ППО збивала ворожі цілі. Унаслідок атаки є постраждала – 82-річна жінка, яка отримала уламкове поранення через падіння частин БПЛА. Жінка з ранами голови та гіпертонічним кризом доправлена до лікарні. Стан задовільний.

Про це повідомили у Київській ОВА.

"Атака дронами на Київщину триває вже понад 8 годин. В області працюють сили ППО. Є збиті цілі", – йдеться у повідомленні.

Станом на 12:00 в чотирьох районах області пошкоджено 8 приватних будинків, квартира в багатоповерховому будинку, дві господарчі споруди. Пошкодження незначні – вибиті вікна, двері, пошкоджені фасади та дахи.

Крім того, зазнали пошкодження лінії електропередач. Наразі без світла залишилися 1860 абонентів в одному з населених пунктів області.

Також внаслідок падіння уламків збитих цілей в приватному господарстві згорів комбайн.Оперативні служби продовжують фіксацію наслідків ворожої атаки.