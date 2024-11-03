Головне за ніч та ранок неділі, 3 листопада: чергова атака дронів на Київ, понад 170 боєзіткнень, другий тур виборів у Молдові

Нічна повітряна атака, 173 бойових зіткнення, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Сьогодні збройні сили Росії вкотре атакували Київ безпілотниками, повідомили у КМВА.

Сили оборони знешкодили усі дрони, які загрожували українській столиці.

Росіяни запустили БПЛА переважно з північного-східного напрямку. На Київ дрони заходили різними курсами і знову на дуже малих висотах.

Повітряна тривога в місті оголошувалася двічі і сумарно тривала п’ять з половиною годин.

Унаслідок відбиття атаки уламки безпілотників впали у Шевченківському та Голосіївському районах міста. У щонайменше 5 будівлях вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон, вхідні групи.

Пожежі не зафіксовано, постраждалих немає.

На Київщині внаслідок російських обстрілів пошкоджено 5 приватних будинків та чотири квартири.

Інформації про постраждалих немає.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом минулої доби зафіксовано 173 бойових зіткнення.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один артилерійський засіб на вогневій позиції та два склади боєприпасів загарбників.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 23 наступальні дії агресора у бік населених пунктів Миколаївка, Промінь, Крутий Яр, Селидове, Суха Балка, Миролюбівка, Сухий Яр, Крутий Яр та Новогродівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 51 атаку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Іллінка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимільянівка, Антонівка, Костянтинівка, Кремінна Балка та Катеринівка.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1410 військових, 12 танків і 10 артсистем. З 24 лютого 2024 року втрати особового складу російської армії орієнтовно склали 699 090 осіб.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на неділю із 17:30 2 листопада ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області РФ. Також росіяни запустили 96 ударних дронів “Shahed” та безпілотників невстановленого типу із міст Брянськ, Курськ і Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 66-ти ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях.

27 ворожих безпілотників локаційно втрачено, один дрон полетів у Білорусь.

Російська армія окупувала село Курахівка Покровського району та село Шахтарське Волноваського району Донецької області, повідомили аналітики Deep State.

Ворог також просунувся біля Максимільянівки (Покровський район), Вербового (Пологівський район Запорізької області), Новоселідівки (Покровський район), у Вовченці (Покровський район) та Максимівці (Волноваський район).

Окрім того, противник відновив положення біля Шептухівки в Кореневському районі Курської області РФ.

У Молдові сьогодні триває другий тур президентських виборів. На посаду глави держави претендують чинна президентка Мая Санду та кандидат від опозиційної Партії соціалістів Олександр Стояногло, повідомляє Радіо Свободи.

У першому турі виборів, який відбувся 20 жовтня, лідирувала Санду. Вона набрала 42,3% голосів виборців. Стояногло – колишній генеральний прокурор країни – набрав 26% голосів.

Санду виступає за прозахідну орієнтацію країни та підтримує вступ до Євросоюзу. Стояногло підтримує опозиційна проросійська Партія соціалістів. Її лідер, експрезидент країни Ігор Додон не став балотуватися, але закликав своїх прихильників голосувати за Стояногло. Водночас соціалістам не вдалося вмовити жодну іншу партію підтримати свого кандидата.

Виборчі дільниці відкрилися також і за кордоном. У Росії їх дві, обидві у Москві ‒ у будівлі посольства Молдови. Як повідомляє Молдавська служба Радіо Свобода, зранку туди вже вишикувалася черга. У першому турі президентських виборів у Москві проголосували близько восьми тисяч громадян Молдови.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!