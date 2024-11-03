Окупанти атакували бригаду “швидкої допомоги” на Херсонщині

Постраждали водій та фельдшер, які під час обстрілу перебували на вулиці.

Сьогодні близько 11:00 російські війська атакували Білозерку Херсонської області.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під ворожий удар потрапила бригада “швидкої допомоги”. Постраждали водій та фельдшер, які під час обстрілу перебували на вулиці.

У них виявили мінно-вибухові та черепно-мозкові травми та контузії. Фельдшер також отримав уламкове поранення ноги. Чоловіків доправили до лікарні для надання меддопомоги.

Внаслідок атаки також пошкоджено автомобіль “швидкої”.