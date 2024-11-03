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Росіяни атакували на Донеччині два міста та село, вбивши ще двох людей

Поліцейські зафіксували 2465 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. 

Унаслідок російських обстрілів у Донецькій області вчора загинули дві людини, ще одну окупанти поранили.

Про це повідомили у Національній поліції.

Поліцейські зафіксували 2465 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. 

Влучання сталися в трьох населених пунктах: містах Мирноград, Покровськ та селі Іванопілля.

Пошкоджено 13 цивільних об’єктів, з них дев`ять житлових будинків.

В Іванопіллі внаслідок артилерійського удару загинуло двоє мирних мешканців. Пошкоджено чотири приватних будинки, газопровід, ЛЕП.

Під час ворожої атаки в Мирнограді травмовано цивільну особу, зруйновано оселю та гараж.

З артилерії росіяни били по Покровську – пошкоджень зазнали чотири приватних будинки й газопровід.

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Вчора внаслідок обстрілу Іванопілля Костянтинівської громади на Донеччині загинули дві людини. Загинули 60-річний чоловік і 54-річна жінка.

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