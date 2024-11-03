Унаслідок російських обстрілів у Донецькій області вчора загинули дві людини, ще одну окупанти поранили.
Про це повідомили у Національній поліції.
Поліцейські зафіксували 2465 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.
Влучання сталися в трьох населених пунктах: містах Мирноград, Покровськ та селі Іванопілля.
Пошкоджено 13 цивільних об’єктів, з них дев`ять житлових будинків.
В Іванопіллі внаслідок артилерійського удару загинуло двоє мирних мешканців. Пошкоджено чотири приватних будинки, газопровід, ЛЕП.
Під час ворожої атаки в Мирнограді травмовано цивільну особу, зруйновано оселю та гараж.
З артилерії росіяни били по Покровську – пошкоджень зазнали чотири приватних будинки й газопровід.
Вчора внаслідок обстрілу Іванопілля Костянтинівської громади на Донеччині загинули дві людини. Загинули 60-річний чоловік і 54-річна жінка.