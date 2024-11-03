Уламки збитих “шахедів” пошкодили у Києві корпус Інституту журналістики

Наступного тижня заняття у виші будуть проводитися дистанційно.

Внаслідок російської атаки цієї ночі від уламків збитих російських безпілотників пошкоджено корпус Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

На сайті вишу зазначено, що з 4 листопада по 9 листопада заняття будуть проводитися дистанційно.

Колишня студентка університету Олена Захарченко розповіла про пошкодження корпусу, опублікувавши у соцмережі Facebook фотографії.

“Корпус пошкоджений після “шахедів”. Приходьте допомагати. Ми зараз носимо бите скло”, ‒ написала вона.

Як пише Українська правда, також пошкоджений гуртожиток Інституту міжнародних відносин КНУ.

Біля будівель лежать скло, шибки та електричний стовп. На місці працюють комунальники та поліція, а також студенти допомагають прибирати територію.