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Уламки збитих “шахедів” пошкодили у Києві корпус Інституту журналістики

Наступного тижня заняття у виші будуть проводитися дистанційно.

Уламки збитих “шахедів” пошкодили у Києві корпус Інституту журналістики

Внаслідок російської атаки цієї ночі від уламків збитих російських безпілотників пошкоджено корпус Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

На сайті вишу зазначено, що з 4 листопада по 9 листопада заняття будуть проводитися дистанційно.

Колишня студентка університету Олена Захарченко розповіла про пошкодження корпусу, опублікувавши у соцмережі Facebook фотографії. 

“Корпус пошкоджений після “шахедів”. Приходьте допомагати. Ми зараз носимо бите скло”, ‒ написала вона.

Як пише Українська правда, також пошкоджений гуртожиток Інституту міжнародних відносин КНУ.

Біля будівель лежать скло, шибки та електричний стовп. На місці працюють комунальники та поліція, а також студенти допомагають прибирати територію.

  • Сьогодні збройні сили Росії вкотре атакували Київ безпілотниками.
  • Внаслідок відбиття атаки уламки безпілотників впали у Шевченківському та Голосіївському районах міста. Зокрема в Шевченківському районі пошкоджено дорожнє покриття, опору освітлення та електромережі. У щонайменше 5 будівлях вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон, вхідні групи.
  • Пожежі не зафіксовано, постраждалих немає.
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