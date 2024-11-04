​У двох районах Києва впали уламки російських безпілотників

Зафіксували локальні пожежі, але минулося без постраждалих.

У ніч на 4 листопада Росія вчергове атакувала безпілотниками Київ. У двох районах столиці впали уламки ворожих дронів.

Про це повідомили у КМВА.

"Чергова ніч з черговою атакою на Київ безпілотників збройних сил росії. Ворог використав вже звичну тактику. Але знов не досяг мети – наші сили оборони доклали максимум зусиль, аби всі БпЛА противника були знешкоджені", – йдеться у повідомленні.

Проте унаслідок цієї атаки дронів уламки впали в Оболонському та Деснянському районах на відкритій території.

Були зафіксовані локальні пожежі – горіла трава та підстилка. Без постраждалих та руйнувань.