​У двох районах Києва впали уламки російських безпілотників

У ніч на 4 листопада Росія вчергове атакувала безпілотниками Київ. У двох районах столиці впали уламки ворожих дронів.
Про це повідомили у КМВА.
"Чергова ніч з черговою атакою на Київ безпілотників збройних сил росії. Ворог використав вже звичну тактику. Але знов не досяг мети – наші сили оборони доклали максимум зусиль, аби всі БпЛА противника були знешкоджені", – йдеться у повідомленні.
Проте унаслідок цієї атаки дронів уламки впали в Оболонському та Деснянському районах на відкритій території.
Були зафіксовані локальні пожежі – горіла трава та підстилка. Без постраждалих та руйнувань.
- Вчора уламки збитих “шахедів” пошкодили у Києві корпус Інституту журналістики. Студенти навчатимуться дистанційно.
- Перед цим уламки російських дронів впали у шести районах столиці. Тоді постраждали люди.