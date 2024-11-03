Посольство Фінляндії в Москві облили фарбою та закидали яйцями

У п'ятницю, 1 листопада, паркан посольства Фінляндії у Москві залили фарбою, а територію - закидали яйцями.

Про це повідомляє Yle.

Як розповіла посол Мар'я Ліївала, на паркані було написано шведською мовою "Аландські острови наші". Вона зазначила, що акт вандалізму скоїли п'ятеро чоловіків. Всіх іх наразі затримано.

Також Фінляндія направила Росії ноту, в якій нагадала про обов'язок забезпечувати безпеку диппредставництва та його співробітників.

У Міністерстві закордонних справ Фінляндії назвали інцидент неприємним і зауважили, що "ставляться до нього серйозно".