Посольство Фінляндії в Москві облили фарбою та закидали яйцями

У п'ятницю, 1 листопада, паркан посольства Фінляндії у Москві залили фарбою, а територію - закидали яйцями.
Про це повідомляє Yle.
Як розповіла посол Мар'я Ліївала, на паркані було написано шведською мовою "Аландські острови наші". Вона зазначила, що акт вандалізму скоїли п'ятеро чоловіків. Всіх іх наразі затримано.
Також Фінляндія направила Росії ноту, в якій нагадала про обов'язок забезпечувати безпеку диппредставництва та його співробітників.
У Міністерстві закордонних справ Фінляндії назвали інцидент неприємним і зауважили, що "ставляться до нього серйозно".
- Аландські острови є автономією у складі Фінляндії та мають особливий демілітаризований і нейтральний статус. Женевську конвенцію від 1921 року про демілітаризацію і нейтралізацію Аландських островів було ухвалено без участі Радянської Росії, тому Росія ніколи не визнавала нейтральний статус островів.
- У липні 2015 року, після того як Росія окупувала український Крим, міністр оборони Фінляндії Юссі Нііністьо говорив, що країна готується до можливої окупації Аландських островів "зеленими чоловічками".