Безпрецедентне забруднення повітря в пакистанському місті Лахор змусило владу на тиждень закрити всі початкові школи, пише BBC.
З понеділка 50% офісних працівників також працюватимуть з дому у межах “зеленого локдауну”. Інші заходи включають заборону на рикші з двигуном і продавців, які готують барбекю без фільтрів.
“Цей смог дуже шкідливий для дітей, маски повинні бути обов’язковими в школах”, ‒ заявив старший міністр Пенджабу Маріюм Аурангзеб.
Лахор, друге за величиною місто Пакистану, у неділю вдруге очолило світовий список міст із найбруднішим повітрям.
Відповідно до даних швейцарської компанії IQAir, індекс якості повітря, який вимірює низку речовин-забрудників, перевищив 1000 у суботу, що значно вище за контрольне значення у 300, яке Всесвітня організація охорони здоров'я вважає “небезпечним”.
Рівень дрібнодисперсних частинок у повітрі, найшкідливіших для здоров'я, також злетів до небезпечного рівня.
В органах з охорони навколишнього середовища повідомили, що смог, переважно, утворюється через спалювання відходів сільськогосподарських культур на кордоні з Індією, пари яких “переносяться сильними вітрами до Пакистану”.
- Увересні у деяких регіонах України погіршилася якість повітря через пил і смог, які потрапили до нас із Росії.