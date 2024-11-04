Початкові школи в Лахорі залишаться закритими на один тиждень через смог, листопад 2024 року

Безпрецедентне забруднення повітря в пакистанському місті Лахор змусило владу на тиждень закрити всі початкові школи, пише BBC.

З понеділка 50% офісних працівників також працюватимуть з дому у межах “зеленого локдауну”. Інші заходи включають заборону на рикші з двигуном і продавців, які готують барбекю без фільтрів.

“Цей смог дуже шкідливий для дітей, маски повинні бути обов’язковими в школах”, ‒ заявив старший міністр Пенджабу Маріюм Аурангзеб.

Лахор, друге за величиною місто Пакистану, у неділю вдруге очолило світовий список міст із найбруднішим повітрям.

Відповідно до даних швейцарської компанії IQAir, індекс якості повітря, який вимірює низку речовин-забрудників, перевищив 1000 у суботу, що значно вище за контрольне значення у 300, яке Всесвітня організація охорони здоров'я вважає “небезпечним”.

Рівень дрібнодисперсних частинок у повітрі, найшкідливіших для здоров'я, також злетів до небезпечного рівня.

В органах з охорони навколишнього середовища повідомили, що смог, переважно, утворюється через спалювання відходів сільськогосподарських культур на кордоні з Індією, пари яких “переносяться сильними вітрами до Пакистану”.

Фото: EPA/UPG початкові школи в Лахорі залишаться закритими на один тиждень через смог, листопад 2024 року