Шмигаль: через російську агресію під загрозою опинилося 35% біорізноманіття Європи, яким володіє Україна

Третина українських лісів та 20% природоохоронних територій України уже постраждала від війни. Збитки оцінені в 65 млрд доларів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що війна Росії проти України спричинила масштабні екологічні руйнування, що призвели до безпрецедентного забруднення довкілля.

Про це він сказав під час Конференції з обговорення пункту 8 «Екологічна безпека» Формули миру президента України.

Захід відбувся в Гельсінках за участі Прем’єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо, Віцепрезидента Єврокомісії Мароша Шефчовича, керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, а також високопосадовців інших держав.

Нинішні збитки українським екосистемам оцінюються в 65 мільярдів доларів. Третина українських лісів та 20% природоохоронних територій України уже постраждала від війни. Під загрозою опинилося 35% біорізноманіття Європи, яким володіє Україна.

“Перед усіма нами стоїть важливе завдання – виробити спільне бачення того, як захистити природу та життя людей. Україна готова розробляти спільне бачення та конкретні кроки на цьому шляху, застосовуючи принцип “ворог повинен заплатити”, – сказав Шмигаль..

Зокрема, прем’єр озвучив декілька ключових завдань, щодо яких потрібно узгодити спільну стратегію:

відстеження, реєстрації та звітування щодо всіх екологічних наслідків, впливів, втрат і збитків війни російського агресора в Україні;

збір цінних відгуків високого рівня та технічних коментарів від партнерів України;

напрацювання наступних спільних кроків для притягнення російського агресора до відповідальності за всі екологічні злочини, які були здійснені проти України.

Шмигаль наголосив, що екологічна безпека є передумовою економічного та соціального розвитку. Тому потрібно знайти рішення та ресурси, як найкраще можемо захистити та відновити нашу природу та екологію.

Зі свого боку, глава Офісу президента Андрій Єрмак додав, що через війну Україна стала однією з найбільш замінованих країн світу – площа уражених територій вдвічі перевищує Австрію. Це створює загрозу не тільки для наших громадян, але й для глобальної продовольчої безпеки, адже Україна є важливим гравцем на світовому ринку харчових продуктів.

Єрмак закликав міжнародну спільноту до активної співпраці для подолання цих викликів та розробки механізмів відповідальності за завдану шкоду довкіллю. Захист природи повинен стати ключовою частиною політики безпеки. Потрібно працювати над ефективними планами реагування на екологічні загрози. Екологічна безпека має бути невід'ємним елементом справедливого і стійкого миру.