WSJ: Іран готує комплексну контратаку на Ізраїль з використанням потужнішої зброї

Чиновник заявив виданню, що відповідь надійде після голосування на виборах у США у вівторок, але до інавгурації нового президента в січні.

Іран надсилає “зухвале дипломатичне повідомлення” про плани щодо комплексної контратаки на Ізраїль із застосуванням ще більш потужних боєголовок та іншої зброї.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на іранських та арабських офіційних осіб.

Водночас невідомо “чи це реальні іранські загрози, чи це просто жорсткі розмови”.

WSJ зазначає, що каральний авіаудар Ізраїлю по Ірану 26 жовтня “подрібнив” стратегічну протиповітряну оборону країни, залишивши її вкрай незахищеною та різко підвищивши ризики для Тегерану. Поки що Ізраїль утримується від ударів по нафтових і ядерних об’єктах Ірану, які мають важливе значення для економіки та безпеки країни, але це може змінитися, заявили ізраїльські чиновники.

Іран повідомив арабським дипломатам, що до контраудару можуть залучити регулярну армію, але це не означає розгортання військ, а те, що воєнізований Корпус вартових Ісламської революції буде діяти спільно з регулярними військами.

Єгипетський чиновник сказав, що Іран приватно попереджав про “сильну та складну” відповідь.

“Наші військові втратили людей, тому вони повинні відповісти”, ‒ сказав іранський чиновник.

За його словами, Іран може використати територію Іраку для частини операції та, ймовірно, завдасть удару по ізраїльським військовим об’єктам, “але набагато агресивніше, ніж минулого разу”. Тегеран не планує обмежувати свою відповідь ракетами та безпілотниками, як під час двох попередніх атак і використовуватиме потужніші боєголовки. Під час останньої атаки на Ізраїль 1 жовтня Іран здебільшого випустив чотири різні типи балістичних ракет середньої дальності: ракети “Емад”, “Гадр” і дві найновіші та найдосконаліші іранські ракети: “Хейбар Шекан” і “Фаттах”.

Іншим фактором відповіді Ірану є вибори в США, сказав іранський чиновник. Іран не хоче впливати на виборчий процес своєю атакою, сказав чиновник. Він додав, що “відповідь надійде” після голосування у вівторок, але до інавгурації нового президента в січні. За даними спецслужб США, Іран віддає перевагу Камалі Гарріс, а не Дональду Трампу.