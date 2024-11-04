Зеленський привітав Санду в телефонній розмові і запросив її до України

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові привітав Майю Санду, яка лідирує на виборах президента Молдови. Він запросив її здійснити новий візит до України.

Про це повідомили в Telegram Зеленського. Під час розмови вони "підтвердили відданість співпраці на шляху до спільної мети" – членства в ЄС.