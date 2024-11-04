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Зеленський привітав Санду в телефонній розмові і запросив її до України

Президенти підтвердили відданість спільній меті – вступу до Євросоюзу. 

Зеленський привітав Санду в телефонній розмові і запросив її до України
Президентка Молдови Мая Санду і Президент України Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові привітав Майю Санду, яка лідирує на виборах президента Молдови. Він запросив її здійснити новий візит до України.

Про це повідомили в Telegram Зеленського. Під час розмови вони "підтвердили відданість співпраці на шляху до спільної мети" – членства в ЄС. 

  • За попередніми даними, проєвропейська кандидатка Санду лідирує в другому турі президентських виборів. Проросійський кандидат-соціаліст Александр Стояноглу програв.
  • Під час другого туру явка на закордонних дільницях була рекордною, звернули увагу в NewsMaker
  • Майя Санду підтримує Україну на тлі повномасштабного вторгнення. Вона відвідувала Київ під час війни.

 

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