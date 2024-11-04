У Тбілісі опозиція сьогодні ввечері проведе великий мітинг, акцію можуть оголосити безстроковою

Раніше “Коаліція на зміни” оголосила про збір наметів, їх уже в запасі до тисячі.

Опозиція у Грузії підтвердила проведення великого мітингу сьогодні ввечері на проспекті Руставелі у Тбілісі, повідомляють News Georgia.

Мітинг стартує о 19:00 за місцевим часом перед будинком парламенту. Перед цим учасники протестної акції пройдуть маршем від вокзальної площі, хода розпочнеться о 17:00.

Акція відбудеться на дев'ятий день після виборів, офіційні підсумки яких не визнають чотири опозиційні об'єднання, які пройшли до парламенту у меншості. Вони вимагають міжнародного розслідування, заявляючи про масову фальсифікацію підсумків голосування, та проведення повторних виборів під міжнародним контролем.

У підготовці мітингу брали участь “Коаліція за зміни”, “Єдність – Національний рух” та “Сильна Грузія”. Представників партії “За Грузію” на консультаціях не було — лідер Георгій Гахарія заявив, що об'єднання сконцентроване на збиранні доказів фальсифікації виборів, а до протесту приєднається разом зі своїми виборцями.

Організатори не розшифровують сценарій майбутнього мітингу, обіцяючи оголосити про подальші плани на початку зібрання. Раніше “Коаліція на зміни” оголосила про збір наметів, їх уже в запасі до тисячі. Але наразі невідомо, чи з'явиться наметове містечко в центрі Тбілісі вже завтра.

Опозиційні ЗМІ, з посиланням на джерела у партіях, пишуть, що сьогодні акцію буде оголошено безстроковою. Об'єднаний штаб працюватиме у центральному офісі партії “Лело” у Тбілісі.

“Вулиця стане одним із центральних напрямків нашого плану, де ми боротимемося за нашу країну та європейське майбутнє”, ‒ заявила одна з лідерів “Коаліції за зміни” Елене Хоштарія.