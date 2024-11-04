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В Ізраїлі заарештували речника уряду: підозрюють у витоку документів

За даними слідства, ця інформація могла нашкодити угоді про звільнення полонених. 

В Ізраїлі заарештували речника уряду за підозрою в витоку розвідувальних документів, що могло зашкодити потенційній угоді про звільнення заручників у смузі Гази, пише The Times.

Прессекретар Елі Фельдштейн тісно працював із канцелярію голови уряду Беньяміна Нетаньягу. Його звинувачують в незаконному отриманні і публікації секретних військових документів, що стосувалися планів ХАМАС вивезти ізраїльських полонених, аби затягнути переговори. 

Елі Фельдштейн
Фото: Jerusalem Post
Елі Фельдштейн

Фельдштейн нібито злив ці дані журналістам, аби підтвердити коментарі Нетаньягу і схилити думку суспільства на бік жорсткої позиції прем'єра щодо угоди про перемир'я з ХАМАС. 

Суд учора ввечері заявив, що розкриття могло зашкодити "здатності органів оборони досягти мети звільнення заручників".

По цій справі обвинувачують ще трьох людей, але їхні імена не оприлюднюють. За даними журналістів, ці троє пов'язані з оборонним відомством.

Злита інформація була опублікована в лондонському Jewish Chronicle та німецькому таблоїді Bild у той час, коли Нетаньягу стикався з тиском з боку міністра оборони та опозиції щодо досягнення угоди, яка дозволила б звільнити заручників. 

Прем'єр-міністр Ізраїлю наполягав на утриманні військ у Газі вздовж Філадельфійського коридору, який відокремлює територію від Єгипту. ХАМАС виключив будь-яку угоду, яка дозволила б ізраїльським військам залишитися в Газі.

Нетаньягу стверджував, що ХАМАС може переправити заручників до Єгипту, а звідти до Ірану. Після публікації цих тверджень Jewish Chronicle згодом спростувала ці дані та інші повідомлення, написані фрілансером. Ця справа призвела до кількох відставок на знак протесту з найстарішої єврейської газети Великої Британії. Bild також опублікував матеріал, в якому стверджував, що отримав документи, які свідчать про те, що ХАМАС мав намір затягувати переговори. Однак ізраїльські офіційні особи заявили, що дані журналістів були спотворені. 

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