Радіо Свобода: Росія в березні 2022 на переговорах з Україною вимагала скоротити армію і відмовитись від областей

За даними Радіо Свобода, Росія у перші дні повномасштабного вторгнення запропонувала Україні угоду, яка фактично означала б українську капітулацію. Проєкт договору журналісти отримали від українського джерела, "знайомого з ходом переговорів", а російське джерело, "близьке до переговорів, підтвердило його справжність".

Проєкт під назвою "Договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України" датований 7 березня, тобто його склали через тиждень після початку переговорів між Україною і росіянами. Він був створений Кремлем і переданий під час третього раунду перемовин у Білорусі.

"Якби українська влада пішла на ці умови, то це б перетворило Україну на маріонеткове утворення, з фіктивним нейтральним статусом, із крихітною беззубою армією, без захисту з боку держав НАТО та без шансів відновити контроль над Кримом чи Донбасом, довелося б визнати незалежність Донецької і Луганської області в цілому, а також великих територій, які на той час ще були під контролем Києва", – йдеться у матеріалі.

Проєкт угоди мав шість сторінок і чотири сторінки додатків. Росіяни прописали там 18 статей щодо найрізноманітніших сфер життя: від параметрів нейтралітету України до історії, релігії та мови. Також вони вказали обов'язок зняти санкції. Кількість Збройних Сил України Кремль хотів скоротити до 50 000, з яких офіцерів мало б бути лише 1500. Також окупанти вирішили встановити ліміти на кількість озброєння для України, наприклад, танків вони хотіли залишити лише 300, кораблів – чотири, вертольотів – 55.

Також Росія хотіла заборонити розробляти, купувати і розміщувати ракетне озброєння з дальністю понад 250 км, а також вона залишала за собою право забороняти українцям будь-які інші види озброєння.

Україна, за російським планом, також мала відмовитися від Донецької і Луганської областей повністю. Але при цьому українським коштом мали відновлювати руйнування в цих областях, спричинені російським вторгненням.

Також Кремль хотів отримати статус державної мови для російської та відновити майнові права церкви московського патріархату. І при цьому російські війська на території України залишалися б.

З перебігом війни пункти на переговорах змінилися: Росія вже не вимагала скоротити армію до 50 000, але пропонувала 85 000. Україна наполягала на 250 000 – це стільки приблизно було до повномасштабної війни.

Статус Криму мали б обговорювати на подальших перемовинах.