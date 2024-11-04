Радіо Свобода: Росія в березні 2022 на переговорах з Україною вимагала скоротити армію і відмовитись від областей

За даними Радіо Свобода, Росія у перші дні повномасштабного вторгнення запропонувала Україні угоду, яка фактично означала б українську капітулацію. Проєкт договору журналісти отримали від українського джерела, "знайомого з ходом переговорів", а російське джерело, "близьке до переговорів, підтвердило його справжність".
Проєкт під назвою "Договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України" датований 7 березня, тобто його склали через тиждень після початку переговорів між Україною і росіянами. Він був створений Кремлем і переданий під час третього раунду перемовин у Білорусі.
"Якби українська влада пішла на ці умови, то це б перетворило Україну на маріонеткове утворення, з фіктивним нейтральним статусом, із крихітною беззубою армією, без захисту з боку держав НАТО та без шансів відновити контроль над Кримом чи Донбасом, довелося б визнати незалежність Донецької і Луганської області в цілому, а також великих територій, які на той час ще були під контролем Києва", – йдеться у матеріалі.
Проєкт угоди мав шість сторінок і чотири сторінки додатків. Росіяни прописали там 18 статей щодо найрізноманітніших сфер життя: від параметрів нейтралітету України до історії, релігії та мови. Також вони вказали обов'язок зняти санкції. Кількість Збройних Сил України Кремль хотів скоротити до 50 000, з яких офіцерів мало б бути лише 1500. Також окупанти вирішили встановити ліміти на кількість озброєння для України, наприклад, танків вони хотіли залишити лише 300, кораблів – чотири, вертольотів – 55.
Також Росія хотіла заборонити розробляти, купувати і розміщувати ракетне озброєння з дальністю понад 250 км, а також вона залишала за собою право забороняти українцям будь-які інші види озброєння.
Україна, за російським планом, також мала відмовитися від Донецької і Луганської областей повністю. Але при цьому українським коштом мали відновлювати руйнування в цих областях, спричинені російським вторгненням.
Також Кремль хотів отримати статус державної мови для російської та відновити майнові права церкви московського патріархату. І при цьому російські війська на території України залишалися б.
З перебігом війни пункти на переговорах змінилися: Росія вже не вимагала скоротити армію до 50 000, але пропонувала 85 000. Україна наполягала на 250 000 – це стільки приблизно було до повномасштабної війни.
Статус Криму мали б обговорювати на подальших перемовинах.
- На початку повномасштабної війни Україна і Росія проводили переговори, але згодом українська сторона від них відмовилася через неможливість досягнення домовленості з окупантами. Країнами, що приймали переговори, були Білорусь і Туреччина.
- Деталі проєктів угод з'являлися в пресі і раніше. Американська газета Wall Street Journal писала, що Росія вимагала від України закріпити нейтральний статус, а контроль над Кримом закріплювали за росіянами.
- Україна відкинула можливість переговорів із Володимиром Путіним і сказала, що переговори про кінець війни можуть бути лише відповідно до української формули миру. Нещодавно президент Зеленський говорив, що якщо глобальні сторони хочуть, вони можуть запросити Володимира Путіна за стіл переговорів, але той не хоче цього сам.