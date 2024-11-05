Головне за ніч та ранок вівторка, 5 листопада: 230 боєзіткнень, вибори президента США

Сьогодні в США відбуватиметься основний день голосування за нового президента. Участь у виборах традиційно беруть двоє кандидатів. Цього разу це республіканець, експрезидент Дональд Трамп і демократка, віцепрезидентка Камала Гарріс.

Перші результати оголошуватимуть лише після закриття всіх виборчих дільниць, але десятки мільйонів американців вже проголосували відкріпними талонами чи поштою, пише "Голос Америки". Проголосувала і Гарріс: вона зробила це поштою, надіславши бюлетень до рідного штату Каліфорнія.

Опитування американців показували мінімальну різницю в підтримці Трампа й Гарріс. Вибори президента США відбуваються через колегію вибірників: кожен штат має певну кількість голосів (залежно від населення), і більшість штатів віддають всі свої голоси кандидату, який переміг на всенародному голосуванні. Аби здобути перемоги, кандидату треба набрати хоча б 270 з 538 голосів колегії вибірників.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом минулої доби зафіксовано 230 боїв, найбільше – на Курахівському напрямку.

Збільшилася кількість атак на Куп'янському, Времівському, Лиманському та Покровському напрямках.

Триває операція у Курській області, за минулу добу ворог здійснив 127 артилерійських обстрілів населених пунктів. Наші захисники завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1260 окупантів, 15 ворожих танків, 29 артсистем, 2 засоби ППО та 41 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку вторгнення втрати російської армії склали близько 701 650 осіб.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 5 листопада оборонці збили 48 ворожих БпЛА та дві керовані авіаракети.

Ворог завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря по Одещині, атакував керованими авіабомбами Харківщину, випустив 79 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ та Орел у Росії.

Станом на 08.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 48-ми ворожих БпЛА у Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях.

30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще один повернувся в Росію.

Австралійський уряд на своєму сайті повідомив про рішення подарувати Україні 14 бойових катерів з жорстким корпусом вартістю 1 мільйон доларів кожен.

Цей пакет допомоги на загальну суму 14 мільйонів у валюті США має "підвищити морську та берегову безпеку України та забезпечити швидкі та високоманеврені засоби для її війська".

У повідомленні стверджується, що уряд Ентоні Албанезе "продовжує бути відданим підтримці України в її протидії незаконному російському вторгненню". Загалом з початку російської агресії Австралія надала нашій державі допомогу на суму 1,5 мільярда доларів, з яких 1,3 мільярда становили саме військові засоби.

Раніше Австралія передала Україні планерні бомби JDAM-ER.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook повідомила про початок проведення бета-тесту надання відстрочок через електронний кабінет військовозобов'язаного у додатку "Резерв+".

Першими випробувати сервіс з отримання онлайн-відстрочок зможуть студенти, які заповнювали форму для участі у тестуванні. Надалі долучать осіб з інвалідністю та багатодітних батьків. Застосунок не надсилатиме пуш-сповіщення: інструкції мають надійти на електронну пошту.

У Міноборони нагадали, що нову відстрочку можна отримати лише після того, як завершився термін дії попередньої, адже їх не може бути дві одночасно. Проте долучення таких громадян до тестування теж важливе, бо дає змогу перевірити, як відображається послуга.

Повноцінний запуск онлайн-відстрочок відбудеться, за словами заступниці міністра, вже за лічені дні.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!