У додатку "Резерв+" стартувало бета-тестування онлайн-відстрочок

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook повідомила про початок проведення бета-тесту надання відстрочок через електронний кабінет військовозобов'язаного у додатку "Резерв+".

Першими випробувати сервіс з отримання онлайн-відстрочок зможуть студенти, які заповнювали форму для участі у тестуванні. Надалі долучать осіб з інвалідністю та багатодітних батьків. Застосунок не буде надсилати пуш-сповіщення: інструкції мають надійти на електронну пошту.

У Міноборони нагадали, що нову відстрочку можна отримати лише після того, як завершився термін дії попередньої, адже їх не може бути дві одночасно. Проте долучення таких громадян до тестування теж важливе, бо дає змогу перевірити, як відображається послуга.

Повноцінний запуск онлайн-відстрочок відбудеться, за словами заступниці міністра, вже за лічені дні.