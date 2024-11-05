«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
СБУ повідомила про підозру трьом українцям, які воювали проти ЗСУ на Курщині
СБУ повідомила про підозру трьом українцям, які воювали проти ЗСУ на Курщині
Зеленський повідомив про збільшення постачань зброї від партнерів, зокрема артилерії
Зеленський повідомив про збільшення постачань зброї від партнерів, зокрема артилерії
Міноборони планує психологічне відновлення військових, можна буде з родинами. Як це працюватиме
Міноборони планує психологічне відновлення військових, можна буде з родинами. Як це працюватиме
На війні загинули медикиня 3 штурмової Валентина Нагорна і її коханий
На війні загинули медикиня 3 штурмової Валентина Нагорна і її коханий
Санду перемогла у важливій битві. Але майбутнє Молдови все ще під питанням
Санду перемогла у важливій битві. Але майбутнє Молдови все ще під питанням
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Радіо Свобода: Росія в березні 2022 на переговорах з Україною вимагала скоротити армію і відмовитись від областей
Радіо Свобода: Росія в березні 2022 на переговорах з Україною вимагала скоротити армію і відмовитись від областей
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
ГоловнаСуспільствоВійна

У додатку "Резерв+" стартувало бета-тестування онлайн-відстрочок

Послуга має повноцінно запуститися вже "за лічені дні".

У додатку "Резерв+" стартувало бета-тестування онлайн-відстрочок
Застосунок Резерв+
Фото: pik.net.ua

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook повідомила про початок проведення бета-тесту надання відстрочок через електронний кабінет військовозобов'язаного у додатку "Резерв+".

Першими випробувати сервіс з отримання онлайн-відстрочок зможуть студенти, які заповнювали форму для участі у тестуванні. Надалі долучать осіб з інвалідністю та багатодітних батьків. Застосунок не буде надсилати пуш-сповіщення: інструкції мають надійти на електронну пошту.

У Міноборони нагадали, що нову відстрочку можна отримати лише після того, як завершився термін дії попередньої, адже їх не може бути дві одночасно. Проте долучення таких громадян до тестування теж важливе, бо дає змогу перевірити, як відображається послуга.

Повноцінний запуск онлайн-відстрочок відбудеться, за словами заступниці міністра, вже за лічені дні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies