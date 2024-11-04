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Прикордонники за тиждень вразили танк, гармати та артилерійські установки росіян

Також минулого тижня знищили канатну переправу окупантів.

Прикордонники за тиждень вразили танк, гармати та артилерійські установки росіян
Боєць ДПСУ на фронті
Фото: Пресслужба ДПСУ

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) минулого тижня вразили танк, 9 гармат та дві артилерійські установки російських військ.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 28 жовтня по 3 листопада українські прикордонники вразили:

  • танки – 1 

  • гармати – 9

  • артилерійські установки - 2 

  • броньована техніка – 10

  • автомобільна техніка – 121

  • БпЛА – 68

  • склади БК та ППМ – 13

  • пункти і комплекси відеоспостереження – 9

  • засоби та комплекси зв'язку, РЕБ та відеоспостереження – 21

  • позиції та укриття особового складу –188

  • канатні переправи – 1

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Бойова робота прикордонників за тиждень
Фото: Пресслужба ДПСУ
Бойова робота прикордонників за тиждень

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