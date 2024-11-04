Прикордонники за тиждень вразили танк, гармати та артилерійські установки росіян

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) минулого тижня вразили танк, 9 гармат та дві артилерійські установки російських військ.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 28 жовтня по 3 листопада українські прикордонники вразили:
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танки – 1
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гармати – 9
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артилерійські установки - 2
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броньована техніка – 10
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автомобільна техніка – 121
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БпЛА – 68
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склади БК та ППМ – 13
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пункти і комплекси відеоспостереження – 9
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засоби та комплекси зв'язку, РЕБ та відеоспостереження – 21
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позиції та укриття особового складу –188
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канатні переправи – 1