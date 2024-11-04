Прикордонники за тиждень вразили танк, гармати та артилерійські установки росіян

засоби та комплекси зв'язку, РЕБ та відеоспостереження – 21

З 28 жовтня по 3 листопада українські прикордонники вразили:

Про це повідомила пресслужба ДПСУ .

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) минулого тижня вразили танк , 9 гармат та дві артилерійські установки російських військ.

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