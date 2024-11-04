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Литва передала Україні понад 200 автомобілів і 240 міношукачів

Авто використають для гуманітарного розмінування.

Литва передала Україні понад 200 автомобілів і 240 міношукачів
Фото: Рустем Умєров

Литва, у межах Коаліції з розмінування, передала Україні 230 автомобілів і 240 міношукачів.

Про це повідомив очільник Міноборони України Рустем Умєров.

"Під час візиту до Києва міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас передав Силам оборони України пакет допомоги в рамках Коаліції розмінування – 230 пікапів і 240 міношукачів", - написав він.

Міністр наголосив, що ця техніка значно посилить українських саперів. Автотранспорт використають для гуманітарного розмінування, щоб уберегти життя наших громадян.

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