Литва передала Україні понад 200 автомобілів і 240 міношукачів

Литва, у межах Коаліції з розмінування, передала Україні 230 автомобілів і 240 міношукачів.

Про це повідомив очільник Міноборони України Рустем Умєров.

"Під час візиту до Києва міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас передав Силам оборони України пакет допомоги в рамках Коаліції розмінування – 230 пікапів і 240 міношукачів", - написав він.

Міністр наголосив, що ця техніка значно посилить українських саперів. Автотранспорт використають для гуманітарного розмінування, щоб уберегти життя наших громадян.