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Під час розмінування після атак РФ у Херсоні загинув вибухотехнік

41-річний капітан поліції Олександр Вітер отримав смертельні поранення під час розмінування приватного домоволодіння.

Під час розмінування після атак РФ у Херсоні загинув вибухотехнік
Фото: Нацполіції

У Херсоні під час розмінування приватного домоволодіння після російських атак загинув вибухотехнік поліції Олександр Вітер.

Про це повідомляють у Національній поліції.

Трагічна подія сталася в Інженерному Херсонської міської громади. Група працівників вибухотехнічної служби вирушила на чергове завдання для перевірки інформації місцевих жителів про залишені боєприпаси після російської дронової атаки. 

"Під час розмінування приватного домоволодіння стався вибух, смертельні поранення отримав капітан поліції Олександр Вітер. Йому назавжди буде 41", — ідеться у повідомленні.

Службі в органах внутрішніх справ Олександр присвятив 10 років. Працював у батальйоні патрульної служби поліції особливого призначення "Херсон" та у вибухотехнічному відділі.

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