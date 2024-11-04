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Цієї осені Росія використовує у десять разів більше "шахедів", ніж рік тому

На Ставці обговорили, як співмірно протидіяти. 

Цієї осені Росія використовує у десять разів більше "шахедів", ніж рік тому
Зеленський на засіданні РНБО
Фото: Офіс Президента

Цієї осені Росія використовує у десять разів більше ударних БпЛА типу Shahed, ніж рік тому. Про це йшлося на засіданні Ставки. 

Доповідав в.о. командувач Повітряних сил Анатолій Кривоножко – про боротьбу з засобами російського повітряного терору. Про це йдеться у Telegram президента.

"Посилення ППО в регіонах, які найбільше цього потребують, розробка нових рішень у боротьбі з КАБами, посилення мобільних вогневих груп", – перерахував Зеленський.

Також були доповіді про українське виробництво – снаряди, зброю, техніку, засоби РЕБ, дрони. Результати контрактації на поточний рік та планування на наступний.

Президент повідомив і про розгляд 3-5-річні контрактів, які пропонують українським виробникам дронів стратегічного рівня. Потрібен довгий горизонт планування, розвиток та інвестиції для виробників.

Була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо застосування таких далекобійних дронів, визначення пріоритетів, планування операцій.

  • Сьогодні Володимир Зеленський також провів нараду з Сирським, начальником Генштабу та міністром оборони. Зеленський повідомив про збільшення надходжень зброї від партнерів. 
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