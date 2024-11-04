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Впроваджувала стандарти освіти РФ: на Харківщині засудили чергову колаборантку

Колаборантка стала "директоркою" ліцею під час окупації Куп'янщини і впроваджувала стандарти освіти РФ.

Впроваджувала стандарти освіти РФ: на Харківщині засудили чергову колаборантку
Фото: прокуратура Харківської області

На Харківщині до 2 років ув'язнення засудили жительку Куп'янського району, яка на час окупації співпрацювала з росіянами та впроваджувала у школах стандарти освіти РФ.

Про це ідеться у повідомленні прокуратури Харківської області.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Куп’янської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винною жінку за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України). Їй призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у закладах освіти, а також обіймати посади в органах місцевого самоврядування у сфері освіти строком на 5 років", — повідомили у прокуратурі.

Прокурори довели вину освітянки, яка співпрацювала з ворогом під час окупації Куп’янщини. До повномасштабного вторгнення рф в Україну жінка працювала вчителем початкових класів. "Подружившись" з окупантами, вона отримала підвищення.

У червні 2022 року жінка обійняла посаду "в. о. директора "Гусинского лицея Кондрашовского сельского совета ВГА Купянского района".

Новоспечена "директорка" ліцею повідомила вчителям про впровадження у навчальному закладі стандартів освіти рф та зібрала списки педагогів, готових працювати на таких умовах.

Колаборантка також організувала завезення підручників російською мовою, а у серпні 2022 року разом з іншими вчителями пройшла курс підвищення кваліфікації у місті курськ російської федерації, щоб оволодіти методикою викладання за стандартами освіти держави-агресорки. 

На суд жінка очікувала, перебуваючи під вартою. Під час судового розгляду фігурантка заявила, що не визнає себе винною, а її дії були направлені на благо українських дітей. Також обвинувачена зазначила, що жодних наказів не видавала, нарад не проводила, а на курси підвищення кваліфікації їздила під тиском з боку окупантів.

Обвинувальний вирок виніс Червонозаводський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

  • 10 років ув’язнення отримала інформаторка ФСБ Росії, яка коригувала повітряні удари росіян по Харківщині.
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