Росіяни атакували 5 громад Сумщини

Сьогодні, 4 листопада, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 63 вибухи.

Зокрема, по Білопільській громаді ворог бив з мінометів, а по Зноб-Новгородській - FPV-дроном.

Юнаківську громаду росіяни обстріляли з РСЗВ, артилерією та FPV-дроном.

По Хотінській громаді російська армія била з артилерії та з БпЛА.

Краснопільську громаду окупаційні війська атакували з РСЗВ та мінометів.