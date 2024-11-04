ЦПД: Google “засвітив” на картах розміщення українських військових систем
ЦПД: Google “засвітив” на картах розміщення українських військових систем
КНУ імені Тараса Шевченка потребує допомоги після нічної атаки росіян
КНУ імені Тараса Шевченка потребує допомоги після нічної атаки росіян
На війні загинули медикиня 3 штурмової Валентина Нагорна і її коханий
На війні загинули медикиня 3 штурмової Валентина Нагорна і її коханий
СБУ повідомила про підозру трьом українцям, які воювали проти ЗСУ на Курщині
СБУ повідомила про підозру трьом українцям, які воювали проти ЗСУ на Курщині
МЗС Туреччини: у 2025-му через втому у війні Росії проти України може бути “нова ситуація”
МЗС Туреччини: у 2025-му через втому у війні Росії проти України може бути “нова ситуація”
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
ДБР: полковник медслужби допоміг дружині отримати в тилу майже мільйон гривень “бойових” виплат
ДБР: полковник медслужби допоміг дружині отримати в тилу майже мільйон гривень “бойових” виплат
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували 5 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів області.

Росіяни атакували 5 громад Сумщини
Росіяни атакували 5 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 4 листопада, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 63 вибухи. 

Зокрема, по Білопільській громаді ворог бив з мінометів, а по Зноб-Новгородській - FPV-дроном.

Підписуйтесь на наш Google News

Юнаківську громаду росіяни обстріляли з РСЗВ, артилерією та FPV-дроном.

По Хотінській громаді російська армія била з артилерії та з БпЛА.

Краснопільську громаду окупаційні війська атакували з РСЗВ та мінометів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies