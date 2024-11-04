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На Чернігівщині відбудували міст через Десну

Довжина відновленого мосту складає 300 метрів.

На Чернігівщині відбудували міст через Десну
Відновленний міст через Десну
Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

У Чернігівській області відновили черговий міст через Десну, який постраждав від російської агресії.

Про це повідомила пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

“Це один із трьох відбудованих мостів через річку Десна, що постраждав у ході бойових дій. Відновили відсутню частину прогонової будови, а вцілілу частину мосту капітально відремонтували”, - йдетьсяу повідомленні.

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Уточнюється, що довжина відновленого мосту складає 300 метрів.

В Держагентстві нагадали, що на початку повномасштабного вторгнення росіян в Чернігівській області було зруйновано понад 25 мостів.

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