Головне за понеділок, 4 листопада: майже 230 бойових зіткнень, понад 80 – на Курахівському напрямку

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 4 листопада відбулося 226 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують мужньо захищати Україну.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 84 бойових зіткнення. Загарбники зберігають активність, намагаючись йти вперед в напрямку населених пунктів Вовченка, Іллінка, Кремінна Балка, Ганнівка, Курахове, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимівка, Антонівка, Дальнє, Катеринівка та Єлизаветівка.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 4 листопада – в новині.

Міністерство оборони запустить спеціальну програму з психологічного відновлення військових.

Вона триватиме 14 днів і буде націлена насамперед на тих військових. які служать на передовій. Вони зможуть проходити відновлення як індивідуально, так і з родинами.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповіла т.в.о. начальника Управління психологічного забезпечення Міноборони Валентина Оболенцева.

Програму побудують за принципом «єдиної ціни». Тобто за відновлення одного військовослужбовця Міноборони платитиме санаторіям, які відповідатимуть вимогам, у межах 25 000 грн за 14 днів. Окремо будуть залучені кошти на психологічне відновлення родини.

У відрядження з військовими на відновлення їхатимуть відібрані військові психологи, також будуть на місці від санаторію цивільні психологи, які пройдуть спеціальне навчання. Буде також на місці сімейний лікар, аби підхопити за потреби медичну складову. І фахівець зі спорту, щоб військові продовжували тримати себе у формі.

Для такого відновлення військових відбиратимуть групи контролю бойового стресу у складі ЗСУ.

У бюджеті гроші на цю програму є, зараз пілот – на етапі підготовки. Запуститься, ймовірно, після нового року. Розгортання системи планують не раніше літа 2025 року.

Докладніше – в нашій новині.

Досудове розслідування по справі заволодіння 62 млн гривень, де підозрюваним є колишній голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрій Щиголь, завершено, сторони ознайомлюються з зібраними Національним антикорбюро доказами.

У розмові з LB live в програмі "Дорослий погляд" Щиголь сказав, що зацікавлений, щоб справу якнайшвидше передали до суду, але з доказами, що вони "ні в чому не винуваті". Він заявив, що впевнений у своїй правоті.

"Від підозри до вироку суду займає великий процес, ми ще маємо довести, що це неправильна позиція, і виривати з контексту якісь там файли, документи, якусь переписку, це не є правильним. Треба дивитися на всю картину загалом", – вважає підозрюваний.

Щодо оприлюднення НАБУ переписки, де він обговорював те, що йому принесли 22 кілограми чогось, Щиголь сказав, що це "вирвано з контексту".

Докладніше – в новині.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинули 57 журналістів, з них 8 міжнародних. Ще 45 журналістів отримали поранення.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив Олексій Бонюк, керівник Департаменту кримінально-правової політики і захисту інвестицій Офісу генпрокурора.

"З 2022 року в нас додалася абсолютно нова категорія – воєнні злочини проти журналістів. І ми, спираючись на той меморандум та ту платформу, яка була створена, теж поставили цю категорію на контроль. І спеціалізований департамент, який створений зараз в Офісі, діє, займається організацією, процесуальним розслідуванням воєнних злочинів, вчинених російською федерацією, то він всі ці провадження, які стосуються журналістів веде, вони всі належним чином вивчаються. На жаль, ми маємо невтішну статистику по цих провадженнях. Ми маємо 107 проваджень. Ми фіксуємо, що вже загинули 57 журналістів, з них 8 міжнародних журналістів. 45 отримали поранення, з яких 25 міжнародних журналістів. 20 журналістів були незаконно затримані або позбавлені волі, один перебуває в полоні, один – зник безвісти", – зазначив він.

За словами Олексія Бонюка, певні провадження слухаються у суді і наразі по деяких з них є низка вироків.

Щонайменше 112 журналістів — як іноземних медіа, так і українських, побували в російському полоні з 2014 року.

Про це на брифінгу повідомила керівниця відділу моніторингу свободи слова Інституту масової інформації Катерина Дячук.

Більше інформації – в новині.

Згідно із опитуванням, проведеним із 20 вересня по 3 жовтня, 63% респондентів готові терпіти війну стільки, скільки потрібно. Вперше соціологи зафіксували зниження цього показника.

Про це йдеться у дослідженні, проведеному Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Від початку вторгнення до лютого 2024 року ситуація практично не змінювалася: стабільно близько 71-73% відповідали, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно (і ще 2-3% говорили про 1 рік). У цей же період про більш короткий власний запас міцності (декілька місяців-пів року) говорили 18-21%.

"Між лютим і жовтнем 2024 року ми вперше фіксуємо зниження частки тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно. При цьому все одно більшість українців – 63% – стверджують, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Разом з цим з 3% до 6% стало більше тих, хто говорить про 1 рік, тобто разом про відносно довгий період говорять 69% українців", – йдеться у звіті.

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11 листопада 2024 року в Києві відбудеться прем'єра віднайденої опери видатного українського композитора Дмитра Бортнянського "Креонт" у концертному виконанні.

Про це LB.ua розповів диригент-постановник опери, народний артист України Герман Макаренко.

“Дмитро Бортнянський – український композитор світового рівня. Прем'єра першої опери “Креонт” талановитого 25-річного композитора відбулась у 1776 році у театрі Сан-Бенедетто у Венеції. Вона мала приголомшливий успіх і її хотіли ставити в різних країнах Європи, але ноти "Креонта" безслідно зникли. Понад 200 років опера вважалася втраченою для людства. Нашій команді пощастило знайти рукопис партитури "Креонта" в архівах бібліотеки міста Лісабон (Португалія). І майже через 250 років після її першого показу ми плануємо повернути її людству”, – сказав Герман Макаренко.

Він розповів, що виконуватимуть оперу Національний президентський оркестр, Національна заслужена академічна капела України «Думка», партію Креонта виконує соліст Національної філармонії України, лауреат міжнародних конкурсів Сергій Бортник, партію Антигони – солістка Національної опери України, заслужена артистка України, лауреатка міжнародних конкурсів Ольга Фомічова.

Подробиці – в нашій новині.

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