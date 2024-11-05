Bihus info: виконавці замовлень на будівництво підземних шкіл і сховищ Херсона можуть бути пов'язані з владою міста

При цьому місцеві виступили проти зведення школи в таких умовах.

Виконавці будівництва підземних шкіл та сховищ у Херсоні можуть бути пов'язаними з міською владою, йдеться в сюжеті Bihus info. Місцеві жителі, з якими поспілкувалися журналісти Bihus info, проти зведення школи: вони пов'язують російські обстріли з тим, що в цьому місці почали будівництво, а також кажуть, що зараз потреби в офлайн-навчанні для маленьких херсонців немає. У місті занадто небезпечно навіть щоб просто пересуватися вулицями, бо ворог прицільно б'є по цивільних.

У херсонській міській військовій адміністрації ж вважають, що російські обстріли з будівництвом не пов'язані, бо росіяни б'ють і там, де ніякого будівництва немає. Зокрема, КАБами.

"У той самий день, 7 жовтня, КАБи прилітали не тільки по школі. Було також по інших закладах, де ніякого будівництва не було", – коментував заступник голови МВА.

А те, що презентували як проєкти підземних шкіл, тепер перетворилося на проєкти протирадіаційних укриттів.

"Мовляв, це про безпеку не лише дітей, а для всіх", – йдеться у матеріалі.

Журналісти звернули увагу на зв'язок між тими, хто надав кошти на будівництво і тими, хто взяв.

Один тендер виграла компанія "Алсвіт плюс". Ще один заклад має побудувати "Будпостач СТ СВ". Перша компанія отримала проєкт за 95 млн гривень на 450 учнів. До 2022 року фірма належала Ользі з Броварів, викладачці танців. З 2022 фірма перереєстрована на Олександра Солов'яна, після чого "Алсвіт плюс" стала отримувати підряди в Полтаві. Компанія стала фігурантом кримінальної справи про змову з керівництвом місцевої лікарні.

"За фірмою могли стояти місцеві впливові персонажі", – йдеться у матеріалі.

Полтавські медіа з'ясували, що компанії Солов'яна імітували конкуренцію на тендерах, у яких брали участь структури, пов'язані з депутатом міськради Ігорем Еренбургом і бізнесменом Немеровським. В одному з кримінальних проваджень по справі Еренбурга і Немеровського фігурував і Солов'ян.

У 2023 Полтавська ОВА почала відправляти до Херсонської області комунальників та будівельників, щоб допомагати відбудовувати поруйноване. З березня 2024 в історії "Алсвіт" з'явилися замовлення в Херсонській області – реконструкція сховища у лікарні. Тоді ж у фірми змінився директор: ним став Олександр Потелешко з Харкова. Він був військовослужбовцем і фігурував у справі про несення служби в нетверезому стані. Матеріали справи тоді передавав прокурор Луганського гарнізону Роман Мрочко – нинішній очільник Херсонської міської військової адміністрації.

"Я був керівником прокуратури, військовим прокурором Луганського гарнізону. З 15 року. І чесно скажу, моя прокуратура, мої підлеглі складали дуже велику кількість адміністративних протоколів за вчинення різних правопорушень. Правду вам сказати, він мені невідомий, і якщо я десь колись з ним і бачився, то це, можливо, було один раз у коридорі в прокуратурі", – сказав начальник Херсонської МВС в коментарі.

Загалом фірма Потелешка цього року отримала в Херсоні підрядів на 120 млн гривень. Підземна школа – другий і найбільший з них.

Друга фірма "Будпостач СТ СВ" зареєстрована в Херсоні в 2022. Однак на місці реєстрації журналісти не знайшли представників цієї фірми.

Належить ця компанія Олександру Новохацькому і Олександру Загоскіну, які разом навчалися в університеті у Івано-Франківську. Компанія переїхала в Херсон і стала отримувати там підряди. Зокрема, на протирадіаційне укриття.

Журналісти звернули увагу, що нинішній заступник голови Херсонської МВС Сергій Орєхов до цього працював у Херсонгазі і отримував освіту в Івано-Франківському університеті нафти і газу (2003-2006 роки), де вчилися Новохацький і Загоскін. Орєхов і засновники фірми вчилися в різні роки. Але Загоскін і Новохацький мають партнера по бізнесу – Олександра Сусака, працівника франківського університету.

"По-перше, в той момент, коли нинішній заступник голови міської військової адміністрації Сергій Орєхов навчався у франківському універі, Олександр Сусак тут же дописував лабораторний практикум – трубопровідний транспорт газу. Спеціальність Оріхова, нагадаю, газонафтопроводи і газонатосховища. По-друге, нині херсонськими укриттями займається і Судак. Так, франківський науковець теж отримує мільйонні підряди в Херсоні", – зазначила журналістка Наталя Лазарович.

Сусак у коментарі сказав, що журналістам не готовий відповідати на такі питання. Орєхов згадати Сусака не зміг, сказав, що дуже знайоме прізвище.