На Київщині тривога тривала майже 10 годин, ППО збила всі ворожі цілі

В одному з районів унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджені вікна приватного будинку.

Нічна тривога на Київщині тривала майже 10 годин. Сили ППО збивали ворожі цілі.

Про це повідомили у Київській ОВА.

"Ворог не припиняє нічні масовані атаки Київщини дронами. Тривога тривала майже 10 годин. В регіоні активно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені", – йдеться у повідомленні.

Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допустили.

Наразі відомо, що в одному з районів внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджені вікна приватного будинку.

Оперативні служби працюють над фіксацією наслідків атаки на Київщину.