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На Київщині тривога тривала майже 10 годин, ППО збила всі ворожі цілі

В одному з районів унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджені вікна приватного будинку.

На Київщині тривога тривала майже 10 годин, ППО збила всі ворожі цілі
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Нічна тривога на Київщині тривала майже 10 годин. Сили ППО збивали ворожі цілі. 

Про це повідомили у Київській ОВА. 

"Ворог не припиняє нічні масовані атаки Київщини дронами. Тривога тривала майже 10 годин. В регіоні активно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені", – йдеться у повідомленні. 

Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допустили.

Наразі відомо, що в одному з районів внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджені вікна приватного будинку.

Оперативні служби працюють над фіксацією наслідків атаки на Київщину.

  • Нещодавно на Київщині через атаку ворожих дронів зафіксували три пошкодження електромереж.
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