На Київщині тривога тривала майже 10 годин, ППО збила всі ворожі цілі

Нічна тривога на Київщині тривала майже 10 годин. Сили ППО збивали ворожі цілі.
Про це повідомили у Київській ОВА.
"Ворог не припиняє нічні масовані атаки Київщини дронами. Тривога тривала майже 10 годин. В регіоні активно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені", – йдеться у повідомленні.
Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допустили.
Наразі відомо, що в одному з районів внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджені вікна приватного будинку.
Оперативні служби працюють над фіксацією наслідків атаки на Київщину.
- Нещодавно на Київщині через атаку ворожих дронів зафіксували три пошкодження електромереж.