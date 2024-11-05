Уночі РФ вдарила по Харкову, постраждали дві жінки

Через нічний російський обстріл Харкова постраждали дві жінки.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
У Шевченківському районі КАБ прилетів у лісосмугу, утім у трьох навколишніх багатоповерхівках частково вибиті вікна, в одного з них пошкоджено фасад. Постраждали дві жінки. У них різані рани осколками скла та гостра реакція на стрес.
У Київському районі удар стався по відкритій території, але частково постраждали кілька приватних будинків. Поранених, на щастя, немає.
- Минулої доби окупанти поцілили у супермаркет Шевченківського району Харкова. Постраждали 14 людей, серед яких є 4 поліцейських.