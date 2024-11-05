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Уночі РФ вдарила по Харкову, постраждали дві жінки

Окупанти вдарили по двох районах міста. 

Уночі РФ вдарила по Харкову, постраждали дві жінки
Звернення Терехова до містян 22 березня, фото ілюстративне
Фото: скрин відео

Через нічний російський обстріл Харкова постраждали дві жінки.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

У Шевченківському районі КАБ прилетів у лісосмугу, утім у трьох навколишніх багатоповерхівках частково вибиті вікна, в одного з них пошкоджено фасад. Постраждали дві жінки. У них різані рани осколками скла та гостра реакція на стрес. 

У Київському районі удар стався по відкритій території, але частково постраждали кілька приватних будинків. Поранених, на щастя, немає.

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