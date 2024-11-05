Росіяни змусили маріупольських дітей присягнути на вірність РФ

Окупаційна адміністрація змусила вихованців нахімовського училища прийняти присягу на вірність РФ.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Цього року така акція відбулась вперше, присягу змусили прийняти понад 200 дітей віком від 12 років.

Зазначається, що здебільшого “кадетами” нахімовського училища, яке відкрили цього року, є діти, які опинилися у складних життєвих умовах або втратили батьків через російську агресію.

Зараз в училищі навчається 240 дітей, але окупаційна влада планує до кінця цього навчального року подвоїти кількість учнів шкіл з військовою підготовкою. У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі їх має навчатися не менше 500.