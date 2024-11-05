СБУ повідомила про підозру трьом українцям, які воювали проти ЗСУ на Курщині
СБУ повідомила про підозру трьом українцям, які воювали проти ЗСУ на Курщині
Санду перемогла у важливій битві. Але майбутнє Молдови все ще під питанням
Санду перемогла у важливій битві. Але майбутнє Молдови все ще під питанням
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Зеленський повідомив про збільшення постачань зброї від партнерів, зокрема артилерії
Зеленський повідомив про збільшення постачань зброї від партнерів, зокрема артилерії
На війні загинули медикиня 3 штурмової Валентина Нагорна і її коханий
На війні загинули медикиня 3 штурмової Валентина Нагорна і її коханий
Радіо Свобода: Росія в березні 2022 на переговорах з Україною вимагала скоротити армію і відмовитись від областей
Радіо Свобода: Росія в березні 2022 на переговорах з Україною вимагала скоротити армію і відмовитись від областей
Міноборони планує психологічне відновлення військових, можна буде з родинами. Як це працюватиме
Міноборони планує психологічне відновлення військових, можна буде з родинами. Як це працюватиме
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни змусили маріупольських дітей присягнути на вірність РФ

Присягу змусили прийняти понад 200 дітей віком від 12 років.

Росіяни змусили маріупольських дітей присягнути на вірність РФ
Росіяни змусили маріупольських дітей присягнути на вірність РФ
Фото: Центр нацспротиву

Окупаційна адміністрація змусила вихованців нахімовського училища прийняти присягу на вірність РФ.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Цього року така акція відбулась вперше, присягу змусили прийняти понад 200 дітей віком від 12 років.

Підписуйтесь на наш Google News

Зазначається, що здебільшого “кадетами” нахімовського училища, яке відкрили цього року, є діти, які опинилися у складних життєвих умовах або втратили батьків через російську агресію.

Зараз в училищі навчається 240 дітей, але окупаційна влада планує до кінця цього навчального року подвоїти кількість учнів шкіл з військовою підготовкою. У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі їх має навчатися не менше 500.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies