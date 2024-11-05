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Шольц заявив про відсутність потреби в нових рішеннях щодо руху України в НАТО

Канцлер вважає, що ситуація не змінилася порівняно з двома останніми самітами Альянсу.

Шольц заявив про відсутність потреби в нових рішеннях щодо руху України в НАТО
Марк Рютте та Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Під час першого офіційного візиту нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте до Німеччини канцлер Олаф Шольц заявив, що не бачить потреби в ухваленні будь-яких нових рішень, які б стосувалися наближення України до членства в Альянсі.

Як пише Deutsche Welle, очільник уряду наголосив, що усі потрібні кроки вже були зроблені під час самітів НАТО у Вільнюсі у 2023 році та у Вашингтоні цьогоріч. З тих пір, на переконання Шольца, "ситуація не змінилася".

Пріоритетом діяльності Альянсу урядовець бачить не запрошення України, а "впевненість у тому, що в українців не закінчиться зброя". 

Марк Рютте також не надав нових коментарів щодо першого пункту Плану перемоги Президента Володимира Зеленського, який передбачає негайне запрошення України до НАТО. Генсек обмежився нагадуванням, що рішення саміту у Вашингтоні містило згадку про "незворотний шлях" для нашої країни, тож він впевнений, що "одного дня Україна стане членом Альянсу".

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