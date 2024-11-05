Німеччина звинуватила Росію у спробі зірвати закордонне голосування громадян Молдови

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок засудила "масовану скоординовану спробу" Росії зірвати проведення виборів президента Молдови на території західних країн.

Як пише The Guardian, урядовиця звернула увагу на те, що виборчі дільниці у Гамбурзі, Франкфурті, Кайзерслаутерні та Берліні отримували постійні повідомлення про фальшиве замінування. Бербок назвала такі дії "неприпустимим залякуванням у серці демократії" та заявила, що диктатор Путін "не зупиниться ні перед чим".

За інформацією міністерства закордонних справ Молдови, погрози отримували дільниці не лише в Німеччині, але й у Сполученому Королівстві. Усі дзвінки про мінування були спрямовані лише на зупинку виборчого процесу.

Мая Санду стала переможницею президентських виборів завдяки активності молдовської діаспори: всередині країни лідерка не отримала підтримку більшості, натомість мала величезну перевагу серед громадян, що голосували за кордоном.