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ЦВК Молдови завершила підрахунок голосів: Санду набрала 55,33%

За Майя Санду проголосували 55,33% виборців, а за Олександра Стояногло — 44,67%.

ЦВК Молдови завершила підрахунок голосів: Санду набрала 55,33%
Майя Санду після підсумкової прес-конференції у своєму передвиборчому штабі в Кишиневі, 3 листопада 2024 року.
Фото: EPA/UPG

ЦВК завершила підрахунок голосів громадян Молдови, які проголосували у другому турі президентських виборів. Майя Санду набрала 55,33% голосів виборців, Олександр Стояногло — 44,67%.

Про це йдеться на сайті ЦВК країни.

Згідно з даними ЦВК, після опрацювання 100% протоколів Санду набрала 55,33% голосів. Її суперник, кандидат від Партії соціалістів і колишній генпрокурор Олександр Стояногло, отримує 44,59%.

Так, чинна президентка Молдови Майя Санду здобула перемогу у другому турі виборів глави держави.

Явка на виборах становила трохи більше ніж 54%. Найактивнішими були виборці віком від 36 до 65 років.

Згідно з даними ЦВК, більшість виборців, які голосували на території Молдови, підтримали Стояногло – 51,19%. Санду отримала голоси 48,81% виборців. 

За кордоном Санду підтримали 82,83% виборців, Стояногло — 17,17%.

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