Литва планує заборонити службу в армії громадянам з подвійним громадянством РФ та Білорусі

Така заборона потрібна, щоб запобігти витоку інформації, пов’язаної з системою національної оборони.

В парламенті Литви зареєстрували законопроєкт, який забороняє людям, які мають друге російське або білоруське громадянство, служити в збройних силах країни.

Про це повідомляє LRT.

В законопроєкті прямо не згадуються Росія та Білорусь, але вказано, що заборона поширюватиметься на ті країни, куди литовським військовослужбовцям заборонено подорожувати.

Раніше уряд заборонив професійним військовослужбовцям несанкціоновані поїздки до низки країн. Йдеться про країни, які вважаються такими, що несуть загрозу національній безпеці Литви, зокрема Росію, Білорусь та Китай.

Ініціаторами цього законопроєкту стали міністр оборони і голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони.

Згідно із законопроєктом, литовці, які мають подвійне громадянство РФ чи Білорусі, не будуть прийняті на професійну військову службу, добровільну військову службу чи будь-яку іншу форму добровільної непостійної військової служби чи обов’язкової військової служби.

В свою чергу, будуть звільнені зі служби чинні військовослужбовці та військовослужбовці, які отримають громадянство цих країн.

Як запевнив міністр оборони Литви Лаурінас Кашчунас, заборона потрібна, щоб запобігти витоку інформації, пов’язаної з системою національної оборони. Крім того, такі військовослужбовці можуть здійснювати деструктивну діяльність проти системи національної оборони та Литви з власної ініціативи.

Також поправки мають на меті гарантувати, що військовослужбовці з громадянством “ворожих країн” не стануть потенційними мішенями для іноземних спецслужб і служб безпеки.

Крім того, зміни до законодавства покликані усунути двозначність щодо конституційного обов’язку цих громадян захищати Литву в разі збройного конфлікту з цими країнами.