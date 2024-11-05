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У США запевнили, що дезінформація не вплинула на вибори президента

Спроби розколоти громадську думку, ймовірно, триватимуть і надалі.

У США запевнили, що дезінформація не вплинула на вибори президента
Фото: EPA/UPG

Директорка Агенції Сполучених Штатів з кібербезпеки Джен Естерлі заявила представникам ЗМІ, що її відомство не зафіксувало доказів діяльності, яка б могла напряму впливати на результат президентських виборів.

Як пише Reuters, посадовиця відзначила "безпрецедентний рівень дезінформації з боку закордонних ворогів", який супроводжував виборчий процес. Росія та інші країни намагалися просувати "наративи, спрямовані на розкол суспільства".

Попри це, "виборча інфраструктура продемонструвала свою захищеність від подібних атак, а спільнота, відповідальна за проведення волевиявлення, зробила усе для того, щоб голосування було безпечним, чесним та вільним".

В агенції припускають, що спроби вплинути на думку громадськості за допомогою дезінформації триватимуть і після дня виборів 5 листопада - до січня, коли результати будуть остаточно затверджені і має відбутися церемонія інавгурації нового президента.

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