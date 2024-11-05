Через російські атаки на Донеччині пошкоджені та зруйновані будинки

Упродовж доби росіяни обстрілювали Донеччину. У області пошкоджені та зруйновані приватні будинки і багатоповерхівки, промислові будівлі. Інформація про постраждалих за добу не надходила.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Покровському районі: в Кураховому пошкоджено численні багатоповерхівки, обстріляна Вовченка. Під вогнем Покровськ і село Шевченко. У Мирнограді пошкоджено будинок.

Фото: Донецька ОВА Наслідки обстрілу Донеччини

Краматорський район. У Костянтинівці пошкоджене промислове приміщення. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і 2 промислові будівлі.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки, ще 2 – у Серебрянці.

З лінії фронту евакуювали 205 людей, у тому числі 22 дитини.