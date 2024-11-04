Чому електронні аукціони в системі "Прозорро.Продажі" є привабливим варіантом для інвестицій

В умовах сучасної економіки та зростаючого інтересу до українського ринку іноземні інвестори стикаються з вибором — куди вигідно та безпечно вкласти свої кошти. Ідеї для розвитку бізнесу можна знайти в лотах на електронних торгах в Прозорро.Продажі. Це справжня екосистема, яка гарантує приватному бізнесу простий, прозорий та безпечний спосіб придбати чи орендувати державні активи. Нагадаю, що АТ “Прозорро.Продажі” — це дворівнева система, де відбуваються онлайн-аукціони з продажу та здачі в оренду публічних активів система. Вона об’єднує у Центральній базі даних інформацію про всі лоти, виставлені на продаж майданчиками, та користувачів системи. Так було створено електронну систему онлайн-аукціонів, де будь-яка особа, представники громадських організацій чи антикорупційної спільноти могли б в режимі онлайн спостерігати за рухом активів – від моменту їх виставлення на продаж до передачі в приватну власність, включаючи інформацію про покупців та цінові пропозиції.

Завдяки системі електронних торгів вже тисячі лотів отримали нових власників, а бюджет поповнився на 90,7 млрд гривень (станом на 17 жовтня 2024 року). Щодо активності іноземних учасників, то з 2017 року і по сьогодні іноземні компанії 189 разів ставали переможцями електронних аукціонів, проведених у системі “Прозорро.Продажі”, а розмір надходжень до бюджету відповідно склав 347 млн гривень. Найпривабливішими для іноземних компаній були лоти із оренди майна, оренди залізничних вагонів та продажу лісоматеріалів.

Лоти великої приватизації також не оминули увагою іноземні компанії. За державний пакет акцій розміром 100 відсотків статутного капіталу акціонерного товариства “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” учасник торгів запропонував 3,94 млрд грн – на 39 млн грн більше за стартову ціну аукціону, який оголосив Фонд державного майна України. Єдиний учасник і переможець цього аукціону — ТОВ «Цемін Україна» підконтрольне NEQSOL Holding. Ця міжнародна група компаній володіє одним із найбільших мобільних операторів України. За умовами конкурсу переможець, окрім вартості лоту, поповнить бюджет на 4 млрд гривень, інвестує в технічне переобладнання і модернізацію щонайменше 400 млн грн, погасить прострочену кредиторську заборгованість у розмірі 609 млн грн. Цей кейс може стати прикладом, як безпечно та прозоро компанії можуть інвестувати в стратегічно важливі галузі вітчизняної економіки.

Прозорро.Продажі відкриті до співпраці з міжнародними організаціями, які дійсно допомагають у розвитку інвестиційного клімату в Україні. Інвестори мають можливість взяти участь в електронних аукціонах, де відбувається продаж державних активів. Тут немає різниці, чи ви іноземний, чи український інвестор — усі мають рівні умови для участі. Механізми, які реалізовані у системі, забезпечують максимально прозорі умови. Продаж активів відбувається без можливості втручання сторонніх осіб, а результати аукціонів завжди публічні.

Як Прозорро. Продажі захищає іноземні інвестиції

Головний принцип електронних аукціонів — це проведення торгів без можливості змови між учасниками. Це унеможливлює неправомірні дії й забезпечує ринкову ціну продажу. Система гарантує, що жодна зі сторін не матиме можливості укласти угоду на неринкових умовах. До захисних механізмів онлайн-аукціонів варто додати:

засади чесної конкуренції. Правова та фінансова безпека угод досягається завдяки конкурентному середовищу аукціонів, що дозволяє усім зацікавленим сторонам брати участь у торгах. Прозорро.Продажі. Це сприяє тому, щоб жоден інвестор не відчував себе обмеженим у своїх можливостях;

проста та зрозуміла процедура торгів. Онлайн-аукціони через Прозорро.Продажі спрощують процес участі для іноземних інвесторів, зменшуючи ризики та виключаючи необхідність глибокого вивчення місцевого законодавства. Вони можуть безпосередньо брати участь у торгах через членів екосистеми без зайвих витрат на консультування;

перспективні напрямки (земля (арештована, приватна і державна), продаж активів банків-банкрутів, лоти великої приватизації, квоти із зеленої енергетики і т.д). Ми вже спостерігаємо зростання інтересу з боку іноземних інвесторів, які прагнуть скористатися можливостями, що надає наша система. Вони зацікавлені в різних типах активів, зокрема в земельних ділянках, що дає їм змогу швидше входити в український ринок;

міжнародна діяльність та робота із посольствами країн. Команда Прозорро.Продажі систематично проводить вебінари про особливості роботи системи, нові напрямки та можливості електронних аукціонів, як способу інвестицій для іноземців. Наразі такі заходи проводились для посольств Великобританії, Німеччини, Фінляндії, Бельгії в Україні. І така робота продовжується.

Екосистема АТ “Прозорро.Продажі” стає важливим інструментом для тих, хто відповідає за залучення іноземних інвестицій в Україні. Адже гарантує умови прозорої, чесної конкуренції, де всі бачать все.