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Нардепи підписали звернення до віцепрем’єра щодо збереження 64% ПДФО в бюджетах громад, - АМУ

У 2025 році реверсна дотація передбачена у 189 громад, більшість з яких – маленькі міста, селища та села.

Нардепи підписали звернення до віцепрем’єра щодо збереження 64% ПДФО в бюджетах громад, - АМУ
Верховна Рада
Фото: з відкритих джерел

Народні депутати України з усіх фракцій і груп Верховної Ради підписали звернення до віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби щодо збереження реверсної дотації та 64% ПДФО в бюджетах громад. Текст звернення опублікувала Асоціація міст України (голова - мер Києва Віталій Кличко), яка заявила про підтримку такої позиції парламентарів.

Народні депутати України звернули увагу, що пункти 2.30 і 2.31 Бюджетних висновків до проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» передбачають відміну вилучення реверсної дотації та зарахування 64% ПДФО в місцеві бюджети, повідомляють в АМУ.

«Збереження реверсної дотації та 64 відсотків податку з доходів фізичних осіб в дохідній частині бюджетів громад необхідне для збереження спроможності муніципалітетів утримувати інфраструктуру, організовувати роботу «Пунктів Незламності»  та незалежне енергопостачання критичних обєктів, забезпечувати компенсацію різниці в тарифах тепло- та водопостачальним підприємствам з тим, щоб опалювальний сезон 2024/25 пройшов без підняття тарифів для населення», – зазначено у депутатському зверненні.

Народні депутати зазначають, що вилучення реверсної дотації з бюджетів громад було зупинене 28 лютого 2022 року для збереження стійкості й спроможності громад. У 2025 році реверсна дотація передбачена у 189 громад, більшість з яких – маленькі міста, селища та села. 

Також у зверненні наголошується, що 64 відсотки податку з доходів фізичних осіб в місцевих бюджетах визначені Звітом Європейської Комісії як одна з підстав початку процедури приєднання України до Європейського Союзу.

Ці доходи місцевих бюджетів є критично необхідними для забезпечення мешканцям громад необхідних послуг, підкреслюють народні депутати, які підписали звернення. 

«Асоціація міст України підтримує зазначену позицію народних депутатів України й обʼєднуєзусилля місцевого самоврядування для збереження в бюджетах громад єдиного податку, 64% ПДФО та реверсної дотації», - йдеться у повідомленні АМУ.

 

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