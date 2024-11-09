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Японія посилить обороноздатність через військову активність Китаю, РФ та КНДР

Прем'єр країни вважає, що необхідно посилити стримування в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Японія посилить обороноздатність через військову активність Китаю, РФ та КНДР
Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба пообіцяв зміцнити обороноздатність Японії на тлі зростаючої військової активності Китаю, Росії та Північної Кореї.

Про це пише Kyodo News.

Ісіба заявив, що нещодавнє порушення повітряного простору Японії Китаєм і Росією було «абсолютно неприйнятним». За його словами, ці дві країни разом із повторними випробуваннями балістичних ракет Північною Кореєю створюють "складні виклики безпеці".

Японський прем'єр зазначив, що його країна запровадить "заходи для фундаментального зміцнення своєї обороноздатності".

Ісіба сказав, що Японії необхідно посилити стримування в Індо-Тихоокеанському регіоні, співпрацюючи із країнами-союзниками та країнами-однодумцями.

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