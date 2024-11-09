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Ненсі Пелосі прямо звинуватила Байдена у поразці демократів

Ексспікерка озвучила те, про що однопартійці говорили непублічно.

Ненсі Пелосі прямо звинуватила Байдена у поразці демократів
Ненсі Пелосі
Фото: ЕРА/UPG

Колишня спікерка Палати представників США, одна з найаторитетніших членів Демократичної партії Ненсі Пелосі заявила ЗМІ, що президент Джо Байден винен у поразці Камали Гарріс на виборах.

Як пише BBC, Пелосі стверджує, що шанси її партії на успіх були б відчутно вищими, якби глава держави раніше відмовився від боротьби за переобрання і вийшов з президентських перегонів. 

Окрім того, ексспікерка стверджує, що серед демократів панувало очікування проведення додаткових відкритих праймеріз після припинення кампанії Байдена. Натомість президент швидко підтримав кандидатуру Гарріс і цим фактично закрив питання. 

Пелосі вважає, що це теж посприяло поразці: якби затвердження номінації відбулося так, як належить, "Камала була б сильнішою". 

Сама Пелосі на виборах у вівторок змогла вже в ювілейний двадцятий раз обратися до Конгресу. Їй 84 роки. 

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