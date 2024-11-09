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ЗМІ: Катар вимагає від представників ХАМАСу покинути Доху

Ізраїль закликав Катар заморозити банківські рахунки та накласти арешт на активи посадових осіб ХАМАСу.

ЗМІ: Катар вимагає від представників ХАМАСу покинути Доху
Фото: EPA/UPG

Влада Катару на прохання США наказала представникам терористичного угруповання ХАМАС залишити країну.

Про це пише The Times of Israel з посиланням на джерела в адміністрації Джо Байдена.

Катар приймає офіційних представників ХАМАСу у столиці з 2012 року, коли бойовики перенесли штаб-квартиру з Дамаска під час війни в Сирії.

Після запиту США Катар тиждень тому заявив представникам ХАМАСу, що вони повинні закрити свій дипломатичний офіс.

Після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня США застерегли Катар, що Доха не зможе підтримувати "звичайний зв'язок" із терористичним угрупованням. Однак адміністрація не просила країну закрити офіс ХАМАСу, вважаючи, що канал зв’язку з ХАМАС має важливе значення для досягнення угоди про припинення вогню та звільнення заручників.

Офіційний представник США заявив виданню, що страта ХАМАСом американо-ізраїльського заручника Герша Голдберга-Поліна разом із п’ятьма іншими полоненими наприкінці серпня та подальша відмова від нових пропозицій про припинення вогню спонукали адміністрацію Байдена змінити свій підхід щодо подальшої присутності бойового угруповання в Досі, вважаючи це "більше не прийнятним".

"Після відхилення неодноразових пропозицій звільнити заручників її лідерів більше не можна вітати в столицях будь-якого американського партнера", — сказав другий представник адміністрації США і додав, що ХАМАС не показав жодних ознак відмови від "нереалістичних позицій" у переговорах, зберігаючи умови, які б фактично забезпечили його здатність залишатися при владі в Газі — "те, з чим США та Ізраїль ніколи не погодяться".

Коли саме відбудеться фактично "видворення" представників ХАМАСу і куди вони переїдуть, поки невідомо.

Офіс прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу закликав Катар заморозити банківські рахунки та накласти арешт на активи посадових осіб ХАМАСу.

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