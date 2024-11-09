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КНДР глушить GPS-сигнали у зоні Корейського півострова

Глушіння сигналу GPS призвели до збою руху кількох південнокорейських кораблів та десятка літаків цивільної авіації.

КНДР глушить GPS-сигнали у зоні Корейського півострова
Фото: EPA/UPG

Південна Корея заявляє, що КНДР почала глушити сигнал GPS у районі Корейського півострова.

Про це повідомляє агентство Yonhap.

За даними Комітету начальників штабів Збройних сил Республіки Корея, придушення сигналу зафіксовано у зонах, близьких до міст Кесон та Хеджу у південній частині КНДР.

Дії Північної Кореї призвели до збою руху кількох південнокорейських кораблів та десятка літаків цивільної авіації.

Південна Корея закликає КНДР негайно припинити придушення сигналу GPS, попередивши, що "відповідальність за будь-які наслідки лежатиме" на Пхеньяні. Раніше подібні атаки спостерігалися, але з менш потужним сигналом порівняно з масованими атаками в кінці травня — на початку червня, повідомив офіційний представник JCS.

  • Проросійські хакерські групи здійснили кібератаки проти Південної Кореї після того, як Північна Корея направила війська до Росії для підтримки її війни проти України.
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