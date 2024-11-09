Міноборони домовилося про виготовлення детекторів FPV-дронів “Вітряк М”

Начальник відділу з питань інтелектуальної власності Головного управління військової юстиції Міноборони Ілля Костін в ефірі телемарафону заявив, що оборонне відомство уклало домовленості з виробниками та державними підприємствами на виготовлення детекторів ворожих FPV-дронів “Вітряк М”, передає Укрінформ.

"Власником патенту на розробку стало Міноборони. Передача дозволу на використання для ЗСУ буде безплатною. Саме зараз ми активно працюємо, щоб залучити виробників, дати дозвіл на масштабне виробництво цього детектору. Ми вийдемо на фінальну розробку документів приблизно за два тижні. Уже є домовленості як із виробниками, так і з державними підприємствами, які письмово підтвердили готовність запустити виробництво. Всі права перейдуть до виробників, і вони будуть масштабувати це на ЗСУ", – сказав Костін.

Він також зазначив, що детектор ворожих FPV-дронів “Вітряк М” працюватиме у поєднанні з РЕБами. За його словами, нова технологія дозволить вмикати РЕБ саме у той момент, коли дійсно наближається ворожий безпілотник.

Створення детектора є першим випадком, коли військова частина виступила розробником зразка озброєння та військової техніки й успішно кодифікувала його як предмет постачання.

Як зазначає "Мілітарний", в Україні вже активно використовують детектор дронів "Цукорок". Пристрій тільки "слухає" і нічого не передає, тож невидимий для ворожої радіоелектронної розвідки.