АТЕШ: росіяни проводять військові навчання підлітків "Юнармії" та найманців з Куби на полігоні "Козачий" в Криму

Під час розвідки агенти партизанського руху "АТЕШ" виявили, що росіяни проводять військові навчання найманців із африканських країн та Куби, а також дітей "Юнармії" на полігоні "Козачий" у Гагаринському районі Севастополя.

Про це ідеться у повідомленні партизанського руху "АТЕШ".

Як зазначають партизани, полігон "Козачий" належить 810 бригад морської піхоти. Там періодично фіксується прибуття військових вантажівок, які доставляють на полігон людей із зовнішністю нетиповою для місцевих жителів. Ймовірно, це найманці із африканських країн та Куби.

"Більше того, на тому ж полігоні час від часу проходять стрілянини для підлітків із "Юнармії". Рашисти використовують дітей як живий щит, намагаючись захистити своїх військових та найманців від ударів Сил оборони України", — додають в "АТЕШ".