РФ запустила по Україні 145 ударних БпЛА. ППО збила 62 "Шахеди"

67 ворожих безпілотників локаційно втрачено, ще 10 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та РФ.

У ніч на 10 листопада Росія атакувала Україну рекордною кількістю БпЛА. 145 ударних дронів було запущено по областях України. Сили ППО знищили 62 "Шахеди", 67 ворожих безпілотників локаційно втрачено.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Протягом ночі радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 145-ти повітряних цілей – ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із районів Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ – рф., мис Чауда – Крим", – ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 62-х БпЛА противника у Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях.

Фото: Повітряні сили

67 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще 10 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та РФ.