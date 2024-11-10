Сили оборони вдарили по складах з боєприпасами у Брянській області РФ

Сили оборони України завдали удару по складах з боєприпасами у Брянській області РФ.

Інформацію підтвердили у Генштабі ЗСУ.

"Сьогодні вночі (10 листопада, -ред.) підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по складах з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120-ий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління) у Брянській області, рф", — ідеться у повідомленні Генштабу.

Зафіксовано щонайменше 8 вибухів. Результати контролю свідчать про наявність щонайменше двох точок займання на території військової частини та ознаки вторинної детонації.

"Станом на шосту ранку на об’єкті у Брянській області продовжувалась сильна пожежа. Результати ураження уточнюються. Спільна вдала бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил рф триватиме", — додали у Генштабі.

Вночі 9 листопада дрони СБУ та ССО уразили Алексінський хімкомбінат у Тульській області РФ, який входить до корпорації "Ростех" та виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського ВПК.