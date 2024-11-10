Окупанти за добу здійснили понад 160 обстрілів прикордоння України

У Чернігівській, Сумській та частині Харківської областей зафіксовано понад 400 вибухів.

Російська армія продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської, Сумської та Харківської областей. За минулу добу зафіксовано понад 400 вибухів.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

Загалом за минулу добу на територіях Чернігівської, Сумської та в частині Харківської областей нараховано 163 обстріли (415 вибухів) з різних видів озброєння.

"Внаслідок російських обстрілів поранено 5 цивільних осіб, зруйнована будівля підприємства, пошкоджено навчальний заклад, адмінбудівлю, об’єкт критичної інфраструктури, приватні будинки та автомобіль", — ідеться у повідомленні.

Зокрема, у Чернігівській області під обстрілом перебували Чернігівський, Новгород-Сіверський і Корюківський райони.

У Сумській області ворог завдавав ударів по Сумах і Сумському району, а також обстрілу зазнали Охтирський, Конотопський і Шосткинський райони.

У Харківській області постраждав від ударів Богодухівський район.

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення постійно уточнюється.