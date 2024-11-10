Маск назвав Шольца "дурнем" - в німецькому уряді відповіли "взаємністю"
Маск назвав Шольца "дурнем" - в німецькому уряді відповіли "взаємністю"
Чому «мирний план» радників Трампа не спрацює
Чому «мирний план» радників Трампа не спрацює
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
Київміськбуд не впав, але й не вистояв. За що платять кияни, даруючи гроші столичному забудовнику
Київміськбуд не впав, але й не вистояв. За що платять кияни, даруючи гроші столичному забудовнику
Помер боксер В'ячеслав Узелков
Помер боксер В'ячеслав Узелков
«Мене тримали в тому ж корпусі в'язниці, що й В'ячеслава Чорновола»
«Мене тримали в тому ж корпусі в'язниці, що й В'ячеслава Чорновола»
Ненсі Пелосі прямо звинуватила Байдена у поразці демократів
Ненсі Пелосі прямо звинуватила Байдена у поразці демократів
Берлінський марш російських політемігрантів
Берлінський марш російських політемігрантів
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти за добу здійснили понад 160 обстрілів прикордоння України

У Чернігівській, Сумській та частині Харківської областей зафіксовано понад 400 вибухів.

Окупанти за добу здійснили понад 160 обстрілів прикордоння України
Наслідки обстрілу Сумщини
Фото: Сумська обласна прокуратура

Російська армія продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської, Сумської та Харківської областей. За минулу добу зафіксовано понад 400 вибухів.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

Загалом за минулу добу на територіях Чернігівської, Сумської та в частині Харківської областей нараховано 163 обстріли (415 вибухів) з різних видів озброєння.

"Внаслідок російських обстрілів поранено 5 цивільних осіб, зруйнована будівля підприємства, пошкоджено навчальний заклад, адмінбудівлю, об’єкт критичної інфраструктури, приватні будинки та автомобіль", — ідеться у повідомленні.

Зокрема, у Чернігівській області під обстрілом перебували Чернігівський, Новгород-Сіверський і Корюківський райони.

У Сумській області ворог завдавав ударів по Сумах і Сумському району, а також обстрілу зазнали Охтирський, Конотопський і Шосткинський райони.

У Харківській області постраждав від ударів Богодухівський район.

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення постійно уточнюється.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies